Κέιτ Γουίνσλετ: «Οι νέες γυναίκες δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι πραγματικά όμορφη»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στους Sunday Times η αγαπημένη ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ. Στη συνέντευξή της, μίλησε ανοιχτά για τα πρότυπα ομορφιάς και τις αισθητικές επεμβάσεις που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια, έδωσε μια αφιλτράριστη οπτική στη συνέντευξή της και τόνισε ότι βρίσκει ανησυχητική την τρέχουσα επικράτηση των φαρμάκων που υπάρχουν για την απώλεια βάρους. «Είναι καταστροφικό. Αν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι τόσο συνδεδεμένη με την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό». Συνεχίζοντας, η Κέιτ Γουίνσλετ, σημείωσε ότι «είναι περίεργο γιατί έχω στιγμές που νομίζω ότι είναι καλύτερα, όταν βλέπω ηθοποιούς σε events ντυμένους όπως θέλουν, όποιο σωματότυπο κι αν έχουν. Αλλά τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους. Είναι τόσο ευρύ αυτό που συμβαίνει. Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην είναι ο εαυτός τους».

Η ηθοποιός αναρωτήθηκε αν ο κόσμος ξέρει τι βάζει στο σώμα του, όταν παίρνει φάρμακα για την απώλεια βάρους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κέιτ εύχεται περισσότερες γυναίκες να αποδέχονταν τη φυσική διαδικασία γήρανσης αντί να επιλέγουν ενέσιμες επεμβάσεις. «Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι να βλέπω γερασμένα χέρια», εξήγησε. «Αυτή είναι η ζωή, στα χέρια σου. Μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες που γνωρίζω είναι πάνω από 70 ετών, και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι οι νέες γυναίκες δεν έχουν καμία αντίληψη για το τι σημαίνει πραγματικά να είσαι όμορφη».

«Ποια ιδέα της τελειότητας επιδιώκουν οι άνθρωποι;» ρώτησε, πριν σημειώσει ότι κατηγορεί «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επίδρασή τους στην ψυχική υγεία». Η Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία έγινε διάσημη σε διεθνές επίπεδο σε ηλικία 19 ετών, μετά την πρωταγωνιστική της εμφάνιση στην ταινία «Τιτανικός» του 1997 — μοιράστηκε επίσης ότι δεν είναι άγνωστη στα αυστηρά πρότυπα ομορφιάς για τις γυναίκες στο Hollywood.

«Δεν ήμουν έτοιμη να γίνω διάσημη ηθοποιός. Ήμουν τόσο μικρή, αλλά ένιωθα τόσο καταπιεσμένη. Τίποτα δεν ήταν ωραίο. Οι άνθρωποι σκαρφάλωναν στον κήπο μου. Δεν μπορούσα να πάω σε μαγαζί. Με ακολουθούσαν όταν είχα ένα μωρό στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, πηγαίνοντας στον παιδίατρο. Είναι αφύσικο και, για τον μπαμπά μου, ήμουν ακόμα εκείνο το κοριτσάκι που βοηθούσε να καθαρίσει το κλουβί για κουνέλια κάθε Σάββατο απόγευμα».