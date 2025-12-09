Η Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε φεμινίστριες ως «βρ@@ες σκύλες», επειδή διέκοψαν παράσταση ηθοποιού που απαλλάχτηκε από κατηγορία βιασμού

Προφανώς και προκάλεσε αντιδράσεις

Τον Οκτώβριο, η Μπριζίτ Μακρόν δικαιώθηκε από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού σχετικά με την ψευδή είδηση, που έγινε viral στις ΗΠΑ, που την ήθελε να είναι τρανσέξουαλ. Νωρίτερα, τον Μάιο, βρισκόταν στην επικαιρότητα για το «χαστούκι» στον σύζυγό της, κατά την άφιξη τους στο Ανόι. Τώρα, είναι ξανά στην ειδησεογραφία και μάλιστα έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε στο Politico, η Μπριζίτ Μακρόν βρισκόταν στα παρασκήνια κωμικής παράστασης, όταν αποκάλεσε τις φεμινίστριες διαδηλώτριες «sales connes», δηλαδή «βρωμερές σκύλες». Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το κουτσομπολίστικο μέσο Public και στη συνέχεια διαγράφηκε, η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου φαίνεται να ρωτά τον κωμικό Αρί Αμπιτάν πώς αισθάνεται πριν την εμφάνισή του. Εκείνος της απαντά πως είναι «φοβισμένος» - πιθανότατα αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να διακόψουν την παράσταση διαδηλωτές.

Τούτου λεχθέντος, ο Αμπιτάν βρίσκεται σε περιοδεία για πρώτη φορά από τότε που οι ανακριτές αποφάσισαν να μη του απαγγείλουν κατηγορίες, ύστερα από καταγγελία για βιασμό. Αν και διαπιστώθηκε ότι η ενάγουσα υπέστη μετατραυματικό στρες, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία ώστε να τεκμηριωθεί πως η σεξουαλική πράξη ήταν εξαναγκαστική. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συναίνεση.

Μετά το σχόλιο, λοιπόν, του Αμπιτάν, η Μπριζίτ Μακρόν απάντησε χαρακτηριστικά: «Αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω», αναφερόμενη στη φεμινιστική οργάνωση Nous Toutes, μέλη της οποίας διέκοψαν την παράσταση του, για να καταγγείλουν αυτό που χαρακτήρισαν «εκστρατεία επικοινωνίας που στοχεύει να τον παρουσιάσει ως ένα τραυματισμένο άτομο, ενώ ταπεινώνει και υποτιμά το θύμα».

« S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! »



Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d’Ary Abittan accusé de viol.



Un non-lieu n’efface pas la parole et les ITT d’une femme.

pic.twitter.com/1mVHXvimCl — Sarah Legrain (@S_Legrain) December 8, 2025

Σε δήλωση που δόθηκε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP και δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, το γραφείο της Μπριζίτ Μακρόν ανέφερε ότι το σχόλιο πρέπει να γίνει αντιληπτό ως «κριτική απέναντι στις ριζοσπαστικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν όσοι διέκοψαν και παρεμπόδισαν την παράσταση του Αρί Αμπιτάν».

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες και προήλθαν από πολιτικά στελέχη όλων των κομματικών χώρων, αλλά και από ακτιβιστές και ανθρώπους του κινηματογραφικού κλάδου. Η Μαρίνα Τοντελιέ, επικεφαλής των Γάλλων Πρασίνων, χαρακτήρισε το σχόλιο «εξαιρετικά σοβαρό», ενώ η συντηρητική γερουσιαστής Ανιές Εβρέν το περιέγραψε ως «πολύ σεξιστικό». Η Πρίσκα Θεβενό, βουλευτής του προεδρικού κόμματος και πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος, το χαρακτήρισε «μη κομψό». «Όταν πρόκειται για γυναίκες που μάχονται ενάντια στη βία κατά των γυναικών, δεν μιλάμε έτσι», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ στον RTL την Τρίτη.