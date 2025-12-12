Είναι ιδέα μας ή ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιβεβαίωσε πως είναι ο EsDeeKid;

Αν και οι περισσότεροι θεωρούσαν απίθανη μία τέτοια θεωρία, μετά την απάντηση του Τιμοτέ Σαλαμέ, έχουν αλλάξει γνώμη

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, μία θεωρία συνωμοσίας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ έγινε γρήγορα viral στα social media. Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο στο TikTok, που υποστήριζε πως ο ηθοποιός είναι το πρόσωπο πίσω από τον ράπερ EsDeeKid.

Το βασικό «στοιχείο» αυτής της θεωρίας, ήταν η παρουσία του Τιμοτέ Σαλαμέ σε μια υπόγεια συναυλία του Fakemink στο Λονδίνο. Στην πραγματικότητα όμως, πέρα από το ενδιαφέρον του Τιμοτέ Σαλαμέ για τη hip-hop σκηνή, δεν υπάρχουν πολλά που να στηρίζουν τη θεωρία. Μέχρι τώρα.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρέθηκε καλεσμένος στο Heart FM, με αφορμή την επερχόμενη ταινία του Marty Supreme, και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε φυσικά και για το αν είναι πράγματι ο EsDeeKid. Κι ενώ οι φλόγες κάπως είχαν σβήσει, τελικά ο ηθοποιός τις άναψε και πάλι με την αινιγματική απάντησή του.

Πιο συγκεκριμένα, είπε αρχικά πως δεν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο γι’ αυτό, αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω δύο λέξεις γι’ αυτό…», κάνοντας παύση για να τις σκεφτεί και κατέληξε - επτά, στην πραγματικότητα: «Όλα θα αποκαλυφθούν στην ώρα τους». Δεν γνωρίζουμε αν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά τώρα δεν αποκλείεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ να είναι όντως ο EsDeeKid.

timothée answering if he's esdeekid or not😭 he's so unhinged pic.twitter.com/gGoN9Zp1YO — timothée chalamet nation (@timotheenation) December 11, 2025

Πώς ξεκίνησε η θεωρία για τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η θεωρία εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα βίντεο της δημιουργού KJ Freeman στο TikTok, η οποία υποστήριξε ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ζει μια «διπλή ζωή» τύπου Hannah Montana: διάσημος ηθοποιός στο Χόλιγουντ αλλά και κρυφός ράπερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως έλεγε η ίδια να λέει στην αρχή του βίντεο, «αυτό που πρόκειται να ακούσετε είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα σε αυτή την εφαρμογή σήμερα».

Το βασικό «στοιχείο» αυτής της θεωρίας ήταν η παρουσία του Τιμοτέ Σαλαμέ σε μια υπόγεια συναυλία του Fakemink στο Λονδίνο. Η Freeman εξηγούσε πως ο EsDeeKid καλύπτει μονίμως το πρόσωπό του, γιατί έχει σοβαρό λόγο και όχι γιατί θέλει να κινήσει την περιέργεια του κόσμου. Υποστηρίζε επίσης πως ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είχε καλό λόγο να χρησιμοποιεί προσωπείο, αφού η μετάβαση από την υποκριτική στη μουσική είναι ριψοκίνδυνη και συχνά παρεξηγημένη.

Ακριβώς επειδή το διαδίκτυο δεν χρειάζεται τεκμήρια για να αγκαλιάσει μια καλή συνωμοσία, το TikTok της Freeman συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια προβολές και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω «έρευνα» από τους χρήστες. Και όταν λέμε έρευνα, εννοούμε τη σύγκριση φωτογραφιών για ομοιότητες στα μάτια και το στυλ.