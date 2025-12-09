Τέλος το drama: Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλατέ είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Η matchy-matchy εμφάνισή τους

Λύθηκε το μυστήριο

Από όταν ξεκίνησαν να είναι μαζί το 2023, μέχρι τις φήμες ότι συγκατοικούσαν, Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος. Οι δυο τους, ωστόσο, δεν είχαν εμφανιστεί μαζί εδώ και καιρό και οι θαυμαστές τους ήταν πεπεισμένοι ότι έχουν χωρίσει. Αλλά, να που δεν έχουν χωρίσει. Το ζευγάρι, διέψευσε (επιτέλους) τις φήμες περί χωρισμού που κυκλοφορούν από το καλοκαίρι.

Η απόδειξη ότι Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλατέ είναι μαζί και είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ, είναι ακριβώς μπροστά μας, στις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη χθεσινή, κοινή εμφάνισή τους. Ναι, εμφανίστηκαν ακόμα μία φορά με matchy matchy στο κόκκινο χάλι της πρεμιέρας της ταινίας Marty Supreme στο Λος Άντζελες χθες βράδυ. Οι δυο τους πόζαραν στον φωτογραφικό φακό φορώντας ασορτί πορτοκαλί σύνολα από το brand Chrome Hearts. Η αφοσίωση της Κάιλι Τζένερ στο πορτοκαλί δεν σταμάτησε εκεί, αφού τα νύχια της ήταν βαμμένα σε έντονο πορτοκαλί, ενώ το ρουζ της είχε πορτοκαλί αποχρώσεις.

Αν και το ζευγάρι είναι μαζί από την άνοιξη του 2023, αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που η Κάιλι Τζένερ συνοδεύει τον ηθοποιό, Τιμοτέ Σαλαμέ, στο κόκκινο χαλί. Τον Μάιο, έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί στη Ρώμη, στα 70ά βραβεία David Di Donatello, όπου ο ηθοποιός του «A Complete Unknown» έλαβε την τιμητική διάκριση «David for Cinematic Excellence». Ωστόσο, πολύ πριν από το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί, η Κάιλι Τζένερ συνόδευσε τον ηθοποιό στις Χρυσές Σφαίρες, τα BAFTA και τα Όσκαρ — σε κάθε μία από τις οποίες ο Τιμοτέ ήταν υποψήφιος για τον ρόλο του ως Μπομπ Ντίλαν, στη βιογραφική ταινία, «A Complete Unknown».

