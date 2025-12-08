Η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε με stylish κόκκινο leather jacket, αλλά όλα τα σχόλια αφορούσαν στο ντεκολτέ της

Η Κάιλι Τζένερ έφερε τη γιορτινή ατμόσφαιρα στο Instagram.

Η Κάιλι Τζένερ γνωρίζει πώς να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Κάθε ανάρτησή της στα social media συγκεντρώνει εκατομμύρια likes και σχόλια από χρήστες όλου του κόσμου. Με αφορμή τη γιορτή περίοδο που διανύουμε, η γνωστή influencer θέλησε να δώσει μια χριστουγεννιάτικη νότα στο προφίλ της, ποζάροντας με φόντο ένα πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτό που τράβηξε, ωστόσο, την προσοχή, ήταν το κόκκινο δερμάτινο τζάκετ της.

Η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG μια σειρά από φωτογραφίες, με το μπούστο της να τραβάει τα βλέμματα. Η επιχειρηματίας συνδύασε το στενό leather jacket της με ένα σκουρόχρωμο τζιν και πόζαρε κοιτώντας σοβαρή το φακό. Με natural μακιγιάζ και ελαφριές μπούκλες στους ώμους, ήταν ιδιαίτερα σέξι, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους followers της.

Μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, η ανάρτηση ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια likes, με τους followers της να σχολιάζουν με θαυμασμό το εντυπωσιακό μπούστο της. Η ίδια απόφυγε να γράψει κάτι στη λεζάντα της δημοσίευσής της, βάζοντας απλώς ένα emoticon με κόκκινα χείλη. Σύμφωνα με το «Page Six», η Κάιλι Τζένερ παρευρέθηκε σε ένα ιδιωτικό πάρτι για το Chrome Hearts στο Χόλιγουντ.

Η επιχειρηματίας δεν συνοδευόταν από τον αγαπημένο της, Τιμοτέ Σαλαμέ, την ίδια στιγμή που διάφορα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση τους. Οι δυο τους έχουν επιλέξει από την αρχή της κοινής διαδρομής τους να κρατούν χαμηλό προφίλ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δύο ιδιαίτερα δημοφιλή πρόσωπα της διεθνούς showbiz. Αν και τα τελευταία άρθρα υποστηρίζουν πως παραμένουν μαζί, ο χρόνος θα δείξει τι τελικά συμβαίνει ανάμεσά τους.

Getty Images @Mondadori Portfolio



