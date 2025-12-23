Ντέιβιντ Μπέκαμ - Βικτόρια Μπέκαμ: Έκαναν unfollow τον Μπρούκλιν στο Instagram - Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ τους

Η οικογένεια Μπέκαμ εξακολουθεί να βιώνει το δράμα της

Τον περασμένο Μάιο, ξεκίνησαν τα πρώτα δημοσιεύματα για την οικογένεια Μπέκαμ. Η βιτρίνα της ευτυχισμένης και δεμένης οικογένειας έσπασε σαν γυαλί. Έκτοτε, γίνονται, ανά τακτά διαστήματα, αναφορές για την κρίση που έχει προκύψει, η οποία άρχισε το 2022, στον γάμο του πρώτου γιου, Μπρούκλιν, με τη Νίκολα Πελτζ.

Σε ένα ακόμη παρόμοιο δημοσίευμα, το People αναφέρει πως ο 26χρονος δεν ακολουθεί πλέον τους γονείς και τα αδέρφια του στο Instagram, κάτι που βέβαια είναι αμοιβαίο. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει δείξει με κάθε τρόπο τη δυσφορία του. Τούτου λεχθέντος δεν παρευρέθηκε ούτε στα γενέθλια του πατέρα του, αλλά ούτε και στο κόκκινο χαλί για τη σειρά ντοκιμαντέρ της μητέρας του, στο Netflix.

Πώς ήρθε η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ

Οι τότε φήμες έκαναν λόγο πως η σύγκρουση ξεκίνησε όταν η Νίκολα Πελτζ επέλεξε να μη φορέσει στον γάμο της με τον Μπρούκλιν, νυφικό από την Βικτόρια Μπέκαμ, παρόλο που ήταν προγραμματισμένο. Η κατάσταση, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, επιβαρύνθηκε περαιτέρω από ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης.

Η Βικτόρια φέρεται να πήρε τη θέση της Νίκολα σε έναν χορό με τον Μπρούκλιν, σε μια στιγμή που είχε προγραμματιστεί αποκλειστικά για το ζευγάρι, με τραγούδι που ερμήνευσε ο Μαρκ Άντονι ως γαμήλιο δώρο. Αυτό φαίνεται πως ήταν καθοριστικό για να επιδεινωθούν οι σχέσεις τους. Τα επόμενα χρόνια, οι φήμες για απομάκρυνση ενισχύθηκαν από την απουσία κοινών εμφανίσεων και δημόσιων αναφορών.

Όσον αφορά πάντως τα τελευταίο δημοσίευμα του People, ο Κρουζ Μπέκαμ διέψευσε πως οι γονείς του έκαναν unfollow τον αδελφό του, ενώ και εκπρόσωπος της Βικτόρια επιβεβαίωσε ότι τα δημοσιεύματα περί συνειδητής διαγραφής δεν ισχύουν. Παρά τις διαψεύσεις, το γεγονός ότι οι δύο πλευρές δεν ακολουθούν η μία την άλλη στα social media, σε συνδυασμό με το ιστορικό των φημών, συνεχίζει να τροφοδοτεί τα σενάρια περί οικογενειακής ρήξης.