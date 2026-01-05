Πέθανε η ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ - Πώς επέζησε το Ολοκαύτωμα και το έργο της

Θλίψη ση διεθνή κοινότητα έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου της ετεροθαλούς αδελφής της Άννας Φρανκ, Εύα Σλος, η οποία επέζησε το Ολοκαύτωμα

Πέθανε, προχθές, Σάββατο (03/01) η Εύα Σλος (Eva Schloss), ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ, η οποία επέζησε το Ολοκαύτωμα και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να μεταλαμπαδευτεί η μνήμη της στους νέους.

Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα Anne Frank Trust, η Εύα Σλος απεβίωσε στο Λονδίνο σε ηλικία 96 ετών. «Μεγάλη θλίψη» για τον θάνατο της εξέφρασε η οικογένειά της για αυτή την «αξιοσημείωτη γυναίκα, επιζήσασα του Άουσβιτς, αφοσιωμένη εκπαιδευτικού για το Σοά (σ.σ. το Ολοκαύτωμα), ακατάβλητη στο έργο της για τη διατήρηση της μνήμης, την κατανόηση και την ειρήνη».

