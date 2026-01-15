Σάρα Τζέσικα Πάρκερ - Κρις Νοθ: Έχουμε το πρώτο beef της χρονιάς;

Το αιχμηρό σχόλιο του Κρις Νοθ για την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που άφησε να εννοηθεί πως υπάρχει κόντρα

Την τελευταία φορά που μάθαμε κάτι για τον Κρις Νοθ, τον Mr. Big του Sex and the City, ήταν τέσσερα χρόνια πριν, όταν δύο γυναίκες τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση, για περιστατικά που έλαβαν χώρα το 2004 και το 2015. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως οι σχέσεις ήταν συνεναιτικές, αλλά ο αντίκυπτος έπληξε την καριέρα του.

Στη σειρά “And Just Like That”, ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στο πρώτο επεισόδιο, ενώ οι σκηνές του με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, κόπηκαν μετά τις καταγγελίες. Να, που το όνομά του, βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες.Το αιχμηρό, και εντελώς απροσδόκητο, σχόλιο στο προφίλ του στο Instagram, για την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μετά την τιμητική βράβευσή της στις Χρυσές Σφαίρες, με το βραβείο Carol Burnett, άφησε να εννοηθεί πως κάτι συμβαίνει ανάμεσά τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κρις Νοθ ανέβασε φωτογραφία από το γυμναστήριο, γράφοντας στη λεζάντα κάτι σχετικό με τη νέα χρονιά: «Γ@μώ τα νέα χρόνια. Πάμε». Ωστόσο, σχόλιο ενός χρήστη έφερε στην επιφάνεια μια κόντρα -ίσως μονόπλευρη. Ο χρήστης έγραψε «Εννοείς για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το βραβείο της, σωστά;», με τον Κρις Νοθ να απαντά «σωστά».

Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία, πάντως. Το βραβείο Carol Burnett, που έλαβε τιμητικά η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες, τιμά καλλιτέχνες που έχουν αφήσει διαχρονικό αποτύπωμα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν για χρόνια στο Sex and the City, όπου ο χαρακτήρας του Κρις Νοθ, Mr. Big, ήταν ο μεγάλος έρωτας και τελικά σύζυγος της ηρωίδας της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Αργότερα συναντήθηκαν ξανά για λίγο στη συνέχεια της σειράς του HBO, And Just Like That.

Ωστόσο, αυτή η επανένωση αποδείχθηκε σύντομη. Μόλις λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της συνέχειας τον Δεκέμβριο του 2021, δύο γυναίκες μίλησαν στο The Hollywood Reporter, κατηγορώντας τον Νοθ για σεξουαλική επίθεση σε δύο διαφορετικά περιστατικά, που φέρονται να συνέβησαν με διαφορά ετών.

Οι γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι τα περιστατικά έλαβαν χώρα το 2004 και το 2015 και τα περιέγραψαν ως βίαια και τραυματικά. Η μία δήλωσε ότι, βλέποντας τον Κρις Νοθ να προωθείται ξανά ενόψει της νέας σειράς, τις ξύπνησαν μνήμες που είχε «θάψει για τόσα πολλά χρόνια».

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και οι συμπρωταγωνίστριές της στο Sex and the City, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις, εξέδωσαν κοινή δήλωση στήριξης προς τις γυναίκες που προχώρησαν στις καταγγελίες. «Είμαστε βαθιά λυπημένες για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ. Στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο και τις συγχαίρουμε γι’ αυτό».

Οι συνέπειες των καταγγελιών ήταν άμεσες, όπως γράφει το Daily Beast. Η Peloton απέσυρε διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Κρις Νοθ, η οποία βασιζόταν στον δραματικό θάνατο του χαρακτήρα του στο And Just Like That. Παράλληλα, το CBS τον απέλυσε γρήγορα από τη σειρά The Equalizer, όπου υποδυόταν τον Γουίλιαμ Μπίσοπ. Τα πλήγματα δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς η Entertainment Arts Research διέκοψε τη συνεργασία της ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων με τον ηθοποιό.