Άνα ντε Άρμας: Το τρυφερό τετ-α-τετ με τον Τζέικομπ Ελόρντι στις Χρυσές Σφαίρες

Τι τρέχει ανάμεσα στην Άνα ντε Άρμας και τον Τζέικομπ Ελόρντι; Τα “κλικ” από την τελετή των Golden Globes που πυροδότησαν τις φήμες για ειδύλλιο.

Οι Χρυσές Σφαίρες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές γιορτές της χρονιάς! Πέρα από τις βραβεύσεις και τις ομιλίες των καλλιτεχνών, το κόκκινο χαλί, το κους - κους στα τραπέζια και οι συναντήσεις των A-listers έχουν εξίσου έντονο ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσαμε, λοιπόν, να κρύψουμε την έκπληξή μας, όταν είδαμε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συνάντηση της Άνα ντε Άρμας με τον Τζέικομπ Ελόρντι στα παρασκήνια της λαμπερής βραδιάς.

Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά στο θρίλερ «Deep Water», που κυκλοφόρησε το 2022, απαθανατίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας πιο τρυφερής - θα μπορούσε να πει κανείς - συνάντησης, με τη lifestyle κοινότητα να αναρωτιέται τι τρέχει ανάμεσά τους. Πρόκειται για ένα τετ-α-τετ δύο φίλων που είχαν να βρεθούν καιρό ή μήπως τους συνδέει κάτι περισσότερο;

Getty Images

Στις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, βλέπουμε την Άνα ντε Άρμας να κρατάει το χέρι του Τζέικομπ Ελόρντι και να μιλούν χαμογελώντας, ενώ σε άλλα «κλικ» εκείνος την ακουμπάει απαλά στο μπράτσο. Οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν τη συζήτησή τους κατά τη διάρκεια της τελετής, ωστόσο κανένας δεν μπορεί να επιβεβαιώσει το είδος της σχέσης τους.

Getty Images

Πάντως, δεδομένου ότι η Άνα ντε Άρμας χώρισε πριν τρεις μήνες από τον Τομ Κρουζ και ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι single, μετά το πρόσφατο τέλος της σχέσης του με την Ολίβια Τζέιντ, το θέμα έλαβε μεγαλύτερη έκταση από την αναμενόμενη. Η 37χρονη ηθοποιός και ο 28χρονος πρωταγωνιστής του Euphoria μαγνήτισαν τα βλέμματα, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση.



