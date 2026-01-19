Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας, Βαλεντίνο

Σε ηλικία 93 ετών πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας, Βαλεντίνο, σύμβολο διαχρονικής πολυτέλειας, ιταλικής φινέτσας και αριστοτεχνικής ραπτικής

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο Γκαραβάνι πέθανε στα 93 του, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο το ίδρυμά του. «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του». Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ η κηδεία θα τελεστεί στη Ρώμη την Παρασκευή στις 11 π.μ. (10:00 GMT), πρόσθεσε.

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1932 στο Βογκέρα της Ιταλίας. Από πολύ νεαρή ηλικία έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη μόδα και την αισθητική, γεγονός που τον οδήγησε να φύγει από την Ιταλία και να σπουδάσει στο Παρίσι, το παγκόσμιο κέντρο της υψηλής ραπτικής. Εκεί φοίτησε στην École des Beaux-Arts και στη Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, ενώ παράλληλα εργάστηκε κοντά σε σημαντικούς οίκους όπως του Jean Dessès και του Guy Laroche.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 επέστρεψε στην Ιταλία και το 1959 ίδρυσε τον οίκο μόδας Valentino στη Ρώμη. Η μεγάλη του διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1962, όταν παρουσίασε τη συλλογή του στο Παλάτι Πίτι της Φλωρεντίας. Εκεί καθιέρωσε το χαρακτηριστικό “Valentino Red”, το έντονο κόκκινο χρώμα που έγινε σήμα κατατεθέν του και συνδέθηκε με τη θηλυκότητα, τη δύναμη και την κομψότητα.

Κατά τη δεκαετία του 1960 και του 1970, ο Βαλεντίνο έγινε ο αγαπημένος σχεδιαστής της παγκόσμιας ελίτ. Έντυσε προσωπικότητες όπως η Τζάκι Κένεντι, η Όντρεϊ Χέπμπορν, η Σοφία Λόρεν, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και πολλές βασιλικές φιγούρες. Ιδιαίτερα ιστορική θεωρείται η συνεργασία του με την Τζάκι Κένεντι, για την οποία σχεδίασε τόσο καθημερινά σύνολα όσο και το νυφικό της στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1968.

Το 1967 τιμήθηκε με το βραβείο Neiman Marcus, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία μόδας διεθνώς, γεγονός που επιβεβαίωσε τη θέση του ως κορυφαίου δημιουργού. Το 2008, σε ηλικία 76 ετών, ανακοίνωσε την επίσημη απόσυρσή του από τον χώρο της μόδας, παρουσιάζοντας την τελευταία του συλλογή υψηλής ραπτικής στο Παρίσι. Η αποχαιρετιστήρια αυτή συλλογή θεωρήθηκε ύμνος στη διαχρονική κομψότητα.

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι θεωρείται σύμβολο διαχρονικής πολυτέλειας, ιταλικής φινέτσας και αριστοτεχνικής ραπτικής, με μια κληρονομιά που εξακολουθεί (και θα συνεχίσει) να επηρεάζει βαθιά τη μόδα παγκοσμίως.