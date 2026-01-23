Ο Άστον Κούτσερ είπε πως δεν ευθύνεται το Χόλιγουντ για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, αλλά η κοινωνία

Ο ηθοποιός με αφορμή τη νέα σειρά The Beauty, μίλησε για το πώς πλέον οι άνθρωποι έχουν εμμονή με την τελειότητα

Με νέα σειρά, που προβάλλεται μέσω Disney+, επέστρεψε ο Άστον Κούτσερ, ο οποίος είχε καιρό να μας δώσει κάτι καλό στην υποκριτική. Το «The Beauty», βασισμένο σε κόμικ και διασκευασμένο από τον Ράιαν Μέρφι, τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή και αγγίζει καίρια κοινωνικά ζητήματα, όπως την εμμονή με την απώλεια βάρους και την τελειότητα. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο, που έχει δημιουργήσει ένα επαναστατικό φάρμακο, που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μεταμορφωθούν στην πιο ελκυστική τους εκδοχή.

Ωστόσο, το εν λόγω φάρμακο έχει τρομακτικές παρενέργειες. Αλλά το ερώτημα που θέτει το The Beauty, είναι το εξής: «Τι θα θυσίαζες για την τελειότητα;». Η σειρά μια ακόμη αφορμή για να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τα Mounjaro και Ozempic, που έχουν κατακλύσει την αγορά, αλλά και τα λάθος πρότυπα ομορφιάς.

Ο Άστον Κούτσερ μιλώντας στο BBC, εξήγησε πως το Χόλιγουντ δεν ευθύνεται για την επιβολή των μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς - αυτή η αυξανόμενη πίεση της τελειότητας προέρχεται αποκλειστικά από την ίδια την κοινωνία. «Η ψυχαγωγία είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στις σύγχρονες σειρές και ταινίες συνυπάρχουν τόσο «παραδοσιακά όμορφοι» χαρακτήρες όσο και πρόσωπα που ξεχωρίζουν απλώς επειδή είναι ενδιαφέροντα. «Αυτό δεν τους κάνει λιγότερο όμορφους - απλώς σπάνε το καλούπι», πρόσθεσε.

Disney+

Για τον ηθοποιό, ο βασικός λόγος της τελειομανίας είναι το γεγονός πως οι άνθρωποι βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σε μια κάμερα. Μάλιστα, ο Άστον Κούτσερ αποκάλυψε πως πολλές συζητήσεις στα γυρίσματα περιστράφηκαν γύρω από φάρμακα όπως το Mounjaro και το Ozempic, αλλά και γύρω από το γεγονός ότι άνθρωποι τα αναζητούν και πληρώνουν για να τα αποκτήσουν, ακόμη και χωρίς ιατρική συνταγή.

Η κανονικοποίηση των αισθητικών παρεμβάσεων

Παράλληλα, ο Αστον Κούτσερ ανέφερε πως οι αισθητικές επεμβάσεις γίνονται ολοένα και πιο κοινωνικά αποδεκτές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2024 πραγματοποιήθηκαν 27.462 αισθητικές επεμβάσεις - αύξηση 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά- ενώ ξεπέρασαν τις 10.000 οι μη χειρουργικές παρεμβάσεις, όπως Botox και fillers. «Κάποτε, αν έκανες Botox, το κρατούσες μυστικό. Τώρα λένε “πάμε για καφέ και Botox”», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Όπως τόνισε, η ομορφιά έχει πλέον συνδεθεί με την ασφάλεια, την επιτυχία και την εξουσία, σε έναν κόσμο όπου οι influencers μπορούν να αποκτήσουν δύναμη και πλούτο απλώς μέσα από την εικόνα τους. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Το γεγονός πως βρισκόμαστε με ένα κινητό στο χέρι και χαζεύουμε όλη αυτή την τελειότητα, μας οδηγεί στο αίσθημα της ανασφάλειας και στην αναζήτηση τρόπων για να πετύχουμε την ιδανική εικόνα που “επιβάλλει” η κοινωνία. Στο TikTok μόνο, θα βρει κανείς βίντεο για την χρήση φαρμάκων που βοηθούν στην απώλεια βάρους.

Το The Beauty είναι μια σειρά που αξίζει να δεις

Ο Ράιαν Μέρφι, μετά το All’s Fair που πάει και για δεύτερη σεζόν, έρχεται με μια σειρά που αξίζει να δεις. Μέσα από καυστικό χιούμορ, αποτυπώνει την σημερινή κοινωνία, που είναι ικανή να φτάσει στα άκρα, προκειμένου να αποκτήσει την τέλεια εικόνα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, « ο κόσμος της υψηλής μόδας σκοτεινιάζει όταν διεθνή supermodels αρχίζουν να πεθαίνουν με φρικτό και μυστηριώδη τρόπο. Οι πράκτορες του FBI, Cooper Madsen και Jordan Bennett, ταξιδεύουν στο Παρίσι για να αποκαλύψουν την αλήθεια. Καθώς ερευνούν την υπόθεση, ανακαλύπτουν έναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό που μετατρέπει απλούς ανθρώπους σε οράματα σωματικής τελειότητας, με τρομακτικές συνέπειες. Η έρευνα τους οδηγεί κατευθείαν στο στόχαστρο του «The Corporation», ενός μυστηριώδους τεχνολογικού δισεκατομμυριούχου που έχει δημιουργήσει μυστικά ένα θαυματουργό φάρμακο, το οποίο ονομάζει «The Beauty» και που θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την τρισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του, ακόμη και αν χρειαστεί να απελευθερώσει τον θανατηφόρο εκτελεστή του, «The Assassin».

Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται, ο Jeremy, ένας απελπισμένος outsider, παγιδεύεται στο χάος αναζητώντας σκοπό, ενώ οι πράκτορες ταξιδεύουν από το Παρίσι, τη Βενετία, τη Ρώμη και τη Νέα Υόρκη για να σταματήσουν μια απειλή που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας».