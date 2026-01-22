Ο Άστον Κούτσερ απάντησε - επιτέλους - στην πιο άβολη ερώτηση: Κάνουν ή όχι ντους με τη Μίλα Κούνις;

Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, ότι δεν κάνουν μπάνιο - όπως και πολλοί άλλοι celebrities του Χόλιγουντ (κρίμα).

Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ, έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο τον τρόπο, με τον οποίο η δημοσιότητα επιδρά στη ζωή τους. Οι δυο τους κρατούν την καθημερινότητά τους εντός της ιδιωτικής σφαίρας, επιλέγοντας να βρεθούν μπροστά από τις κάμερες μόνο για επαγγελματικούς λόγους.

Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας σειράς του «The Beauty», στο FX, ο Άστον Κούτσερ παραχώρησε συνέντευξη στο «People», απαντώντας τόσο σε επαγγελματικά όσο και σε προσωπικά ερωτήματα. Μεταξύ των ερωτήσεων που έλαβε, λοιπόν, ήταν και αυτή που αφορούσε στη φήμη, ότι εκείνος και η Μίλα Κούνις δεν κάνουν μπάνιο. Ο ηθοποιός άδραξε την ευκαιρία και ξεκαθάρισε πως αυτό το σενάριο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Είναι το πιο τρελό πράγμα που έχει ακουστεί ποτέ. Κάποια στιγμή, κάναμε ένα σχόλιο και ο κόσμος ήταν σε φάση “βρωμάνε; μυρίζουν;”, ανέφερε αρχικά ο Άστον Κούτσερ. «Ο κόσμος πιστεύει ότι εγώ δεν κάνω ντους, όμως εγώ κάνω ντους, πηγαίνω στο γυμναστήριο και ξανακάνω ντους», διευκρίνισε. Κάπως έτσι, ο ηθοποιός έβαλε μια τελεία σε όλη αυτή την παραφιλολογία που τον κατέτασε στη λίστα με τους όχι και τόσο καθαρούς ανθρώπους της διεθνούς showbiz.

Ashton Kutcher has addressed rumors that he and wife Mila Kunis don't shower, following a controversial 2021 appearance on Dax Shepard's 'Armchair Expert' podcast. https://t.co/O4rFDZml4m — Entertainment Weekly (@EW) January 19, 2026

Η συνέντευξη που αποτέλεσε αιτία και αφορμή για τις φήμες, ότι ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις δεν κάνουν μπάνιο

Πώς ξεκίνησαν όλα; Πίσω στο 2021, ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις είχαν βρεθεί καλεσμένοι στο podcast «Armchair Expert», και ενώ συζητούσαν για το μπάνιο, τη χρήση σαπουνιού στο σώμα, αναλύοντας τα υπέρ και τα κατά, ισχυρίστηκαν πως δεν είναι τόσο σημαντικό για εκείνους. «Δεν πλένω το σώμα μου με σαπούνι κάθε ημέρα», είχε δηλώσει η Μίλα Κούνις.

«Δεν είχαμε αρκετό ζεστό νερό, όταν ήμουν παιδί, για να κάνω μπάνιο, οπότε δεν κάνω καθημερινά μπάνιο έτσι κι αλλιώς», είχε προσθέσει, κάνοντας μια αναφορά στα παιδικά χρόνια της στην Ουκρανία. Την ίδια άποψη έχει και ο Άστον Κούτσερ, αφού είχε παραδεχτεί ότι «πλένει καθημερινά τις μασχάλες και τον καβάλο του με μια μπάρα σαπουνιού και τίποτα περισσότερο».

Στη συνέχεια, η Μίλα Κούνις είχε αποκαλύψει, πως όταν τα παιδιά της ήταν μωρά δεν τα έκανε κάθε ημέρα μπάνιο, όπως συνιστούν οι ειδικοί, με τον Άστον Κούτσερ να προσθέτει πως «αν μπορείς να δεις τη βρωμιά πάνω στο παιδί σου, κάνε το μπάνιο, διαφορετικά δεν έχει νόημα».

Να θυμίσουμε, πως η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ δεν είναι οι μοναδικοί διάσημοι, που έχουν υποβαθμίσει δημοσίως τη σημασία του μπάνιου. Ο Μπραντ Πιτ, ο Τζέικ Τζίλενχαλ, η Μπέθενι Φράνκελ, ο Τζέισον Μομόα, ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

