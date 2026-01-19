Ο Άστον Κούτσερ απολύθηκε από την Gucci, επειδή ήταν “πολύ χοντρός”

Όταν ο Άστον Κούτσερ εργαζόταν ως μοντέλο, απολύθηκε από τον οίκο Gucci, επειδή θεωρήθηκε “χοντρός”.

Ο Άστον Κούτσερ έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κάνει συγκεκριμένες εμφανίσεις, εστιάζοντας στη δουλειά του. Με αφορμή την προώθηση της νέας τηλεοπτικής σειράς στο FX «The Beauty», ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Entertainment News και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίοδο όπου εργαζόταν ως μοντέλο.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, ο Άστον Κούτσερ αποκάλυψε, πως βρέθηκε μέσω του πρακτορείου του στην Ιταλία, προκειμένου να συμμετέχει σε μια επίδειξη μόδας του οίκου Gucci, που τότε διηύθυνε ο Τομ Φορντ. Κατά τη διάρκεια του fitting, όμως, υπήρξε μια διαφωνία, που προκάλεσε, τελικά, τη ρήξη στη συνεργασία τους.

Ο Άστον Κούτσερ σε επίδειξη μόδας του οίκου Gucci τον Ιανουάριο του 1998 @Getty Images

Όταν ο Τομ Φορντ απέρριψε τον Άστον Κούτσερ εξαιτίας των κιλών του

«Με έβαλε να φορέσω ένα ροζ speedo. Και ήμουν 75 κιλά. Ξέρω ακριβώς πόσο ζύγιζα», εξήγησε αρχικά ο Άστον Κούτσερ. «Τότε, ο Τομ Φόρντ είπε κάτι σαν “είσαι πολύ χοντρός”. Και μετά με απέλυσαν», αποκάλυψε ο ηθοποιός. Ο ίδιος εξήγησε, ότι τώρα που σκέφτεται την ιστορία, γελάει, αλλά δεν μπορεί να πιστέψει ότι τον χαρακτήρισαν «χοντρό», ενώ ζύγιζε κάτω από 90 κιλά με ύψος 1.88.

Παρ’ όλα αυτά, ανάμεσα στους δύο άνδρες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σήμερα, με τον ηθοποιό να σημειώνει πως «ο Τομ Φορντ είχε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό του, που δεν το είδε σε εμένα». «Δεν σημαίνει ότι ήμουν κατώτερος από κάποιον άλλον, απλώς δεν είχα αυτό που ήθελε εκείνος τη δεδομένη χρονική στιγμή», συμπλήρωσε.

Ακόμα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με το modeling, αποκαλύπτοντας πως ξεκίνησε σε ηλικία 19 ετών. «Ξεκίνησα το modeling στα 19 μου και έκανα παρέα με μερικούς από τους πιο όμορφους ανθρώπους του κόσμου. Και αυτό που συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα, είναι πως όλοι είχαν κάποια ανασφάλεια», κατέληξε.

