Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκάλυψε πώς τελειοποίησε την προφορά του για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία "Ανεμοδαρμένα Ύψη" κάνει πρεμιέρα στις 12 Φεβρουαρίου. Ανυπομονούμε να δούμε την χημεία των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκο Ρόμπι

Απέχουμε μόλις λίγες ημέρες πριν η πολυαναμενόμενη ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Χθες, στο Λονδίνο, διοργανώθηκε η μεγάλη πρεμιέρα, με την Μάργκο Ρόμπι να φορά ένα υπέροχο see through φόρεμα, με έντονα βικτωριανά στοιχεία, και ο Τζέικομπ Ελόρντι ένα κομψό olive green κοστούμι.

Για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη έχουν γραφτεί πολλά, ωστόσο έχουμε την ελπίδα πως το αποτέλεσμα θα το απολαύσουμε. Ιδίως τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, που εκδόθηκε το 1847 και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα της αγγλικής λογοτεχνίας. Βέβαια, όταν κυκλοφόρησε είχε προκαλέσει έντονη κριτική για τη σκοτεινή του θεματολογία και την αντισυμβατική του αφήγηση. Καταπιάνεται με μία σκοτεινή, παθιασμένη και καταστροφική ιστορία αγάπης ανάμεσα στην Κάθριν Έρνσο και τον Χίθκλιφ -ίσως τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών.

Πώς όμως κατάφερε ο Τζέικομπ Ελόρντι, που έχει καταγωγή από την Αυστραλία και που πρόσφατα τον είδαμε στο Φράνκεσταϊν, να υποδυθεί τον Χίθκλιφ, με την τέλεια βόρεια αγγλική προφορά; Όπως απάντησε στο BBC, «απλώς έκανα εξάσκηση στην μπανιέρα, ξανά και ξανά και ξανά».

Να σημειωθεί πως πριν καν κυκλοφορήσει η ταινία, οι αντιδράσεις ήταν πολλές - τόσο για τις επιλογές του καστ όσο και για ορισμένες σκηνές που φέρονται να έχουν BDSM αναφορές. Την ίδια στιγμή, όμως, έχει δημιουργηθεί τεράστια ανυπομονησία για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Στην πρεμιέρα του Λονδίνου, παρά την βροχή, ήταν δεκάδες εκείνοι που συγκεντρώθηκαν, για να δουν από κοντά δύο από τα πιο «καυτά» αστέρια του πλανήτη.

Υπενθυμίζεται πως η ταινία διεκδικήθηκε από πολλά στούντιο, ειδικά όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Μόνο το Netflix πρόσφερε 150 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η Warner Bros. κατάφερε να επικρατήσει με 80 εκατ. δολάρια. Θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου.