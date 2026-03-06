Μαρί Κιουρί: Η άγνωστη προσφορά της στον Α' Παγκόσμιο

Στην παγκόσμια ιστορία, η Μαρί Κιουρί (Marie Curie) παραμένει η μοναδική επιστήμονας ανεξαρτήτως φύλου, που βραβεύτηκε με δύο βραβεία Νόμπελ για δύο διαφορετικά επιστημονικά πεδία

Έχοντας κερδίσει το πρώτο της Νόμπελ στην φυσική το 1903 και το δεύτερο βραβείο Νόμπελ στην χημεία το 1911, η γυναίκα που ανακάλυψε το 1898 τα χημικά στοιχεία Πολώνιο και Ράδιο και καθιέρωσε τον όρο «ραδιενέργεια» στην επιστημονική ορολογία χρειάστηκε να περάσει δια πυρός και σιδήρου για να σπουδάσει, να εργαστεί και να καταξιωθεί. Οι δυσκολίες που συνάντησε και κλήθηκε να ξεπεράσει δίνουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στις σημαντικές γυναικείες και επιστημονικές πρωτιές, που κατέκτησε σε έναν απολύτως (τότε) ανδροκρατούμενο κόσμο. Συνολικά η Μαρί Κιουρί έχει κατακτήσει τέσσερις παγκόσμιες πρωτιές, ως γυναίκα και παραμένει η πιο διάσημη γυναίκα επιστήμονάς όλων των εποχών.

