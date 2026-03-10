Η Ellize θα κάνει τα πάντα για να μην ξαναχάσει την Ελένη από τη μουσική της

Από το cover που την έφερε στα feed όλης της ελληνικής Gen Z, στα εκατομμύρια streams κι από εκεί στις κρίσεις πανικού και το art block. Η Ellize ανοίγει τον κύκλο της ωριμότητας και θέτει σε προτεραιότητα τον εαυτό της

Το disclaimer έγινε σαφές από την αρχή: «Να ξέρεις έχω έρθει σερί». Τίποτα, όμως, από το πρώτο τετ-α-τετ μαζί της δεν προμήνυε πως είχε Ksenixtisei. Είναι η περίοδος τέτοια, που απλά το overthinking την κάνει να χάσει τον ύπνο της. «Αν υπήρχε πρωτάθλημα στο overthinking, θα ήμουν πρώτη», παραδέχεται κάπως ενοχικά η Ελένη Λάζου, AKA Ellize, η οποία μετά από γεμάτα 5 χρόνια στη μουσική βιομηχανία με δεκάδες κυκλοφορίες και εκατομμύρια streams, έχει αρχίσει να αναθεωρεί πολλά πράγματα γύρω από την καλλιτεχνική και προσωπική της υπόσταση.

Μεγαλωμένη μεταξύ Θεσπρωτίας και Βεστφαλίας ή μεταξύ Παραμυθιάς και Πλέτενμπεργκ για τους λάτρεις της γεωγραφίας, ήταν στα 19 της χρόνια όταν πήρε την απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στην Αθήνα για να κυνηγήσει το δικό της παραμύθι (no pun intended). Χωρίς συνοδεία, με μία βαλίτσα που κουβαλούσε περισσότερα όνειρα από ρούχα, με μία ξερή ανακοίνωση στους γονείς καθώς συνήθιζε να «μαγείρεύει» κρυφά οτιδήποτε σχετικό με τη μουσική και το τραγούδι.

