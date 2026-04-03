Μπλέικ Λάιβλι: Δικαστής απέρριψε την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος του Τζάστιν Μπαλντόνι

Για την ακρίβεια, απορρίφθηκαν 10 από τους συνολικούς 13 ισχυρισμούς που συμπεριλαμβάνονταν στην αγωγή της Μπλέικ Λάιβλι

Η νομική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, που ξεκίνησε το 2024, θα εκδικαστεί, όπως έχει οριστεί εδώ και μήνες, στις 18 Μαΐου. Η ηθοποιός, βέβαια, θα πάει στο δικαστήριο να αντιμετωπίσει τον πρώην συμπρωταγωνιστή της, με τρεις από τους συνολικά δέκα ισχυρισμούς που συμπεριλαμβάνονταν στην αγωγή της.

Για την ακρίβεια, ο ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία, ενώ διατήρησε την παραβίαση συμβολαίου, τα αντίποινα και βοήθεια σε αντίποινα.

Η υπόθεση πλέον επικεντρώνεται στη δράση του Τζάστιν Μπαλντόνι, ο οποίος κατηγορείται ότι διέδωσε και ενίσχυσε αρνητικές ιστορίες για την ηθοποιό στο διαδίκτυο, ως μέρος μιας εκδικητικής εκστρατείας. Η Μπλέικ Λάιβλι αναμένεται να καταθέσει στο δικαστήριο, επιδιώκοντας να ρίξει φως σε αυτή τη βίαιη μορφή διαδικτυακών αντιποίνων.

Γιατί απορρίφθηκαν οι κατηγορίες της Μπλέικ Λαίβλι

Σχετικά με την απόρριψη των κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση, ο δικαστής εξήγησε ότι οι κατηγορίες που βασίζονταν στη νομοθεσία της Καλιφόρνιας δεν ευσταθούν, καθώς τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ και δεν υπάρχει επαρκής νομική σύνδεση με την Καλιφόρνια, όπως μεταδίδει το BBC.

Επιπλέον, αποφάσισε πως η Μπλέικ Λάιβλι ήταν ανεξάρτητη συνεργάτιδα και όχι υπάλληλος, παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι της ισχυρίζονταν ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι είχε συνεχώς ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντί της, συμπεριλαμβανομένων ανεπιθύμητων αγγιγμάτων και σχολίων για την εμφάνισή της.

Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπαλντόνι είχε καταθέσει ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Μπλέικ Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και άλλων, κατηγορώντας τους για δυσφήμιση και προσπάθεια καταστροφής της καριέρας του. Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί του δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς και ότι οι ενέργειες που περιέγραφε μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμη διαπραγμάτευση.

Υπενθυμίζεται πως η νομική διαμάχη των δύο ηθοποιών ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία της ταινίας It Ends With Us, στην οποία πρωταγωνιστούσαν, ενώ ο Μπαλντόνι ανέλαβε και τη σκηνοθεσία.