Η Ολίβια Μαν θυμάται την πρώτη στιγμή που ένιωσε όμορφη, μετά τις πολλαπλές επεμβάσεις για τον καρκίνο του μαστού

Και μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Ολίβια Μαν, τότε ήταν που ο συζυγός της τής έκανε πρόταση γάμου

Η Ολίβια Μαν διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου και στους δύο μαστούς, τον Απρίλιο του 2023. Ο γιος της ήταν μόλις δύο ετών. Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε μια σειρά σοβαρών επεμβάσεων, δίνοντας μια σκληρή μάχη για την υγεία της.

Από το 2023 που το αποκάλυψε δημόσια μέχρι και σήμερα, η Ολίβια Μαν θέλει να ευαισθητοποιήσει περισσότερες γυναίκες και να τις ενθαρρύνει να ελέγχουν έγκαιρα την υγεία τους. Η πρόληψη είναι το παν. Η ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ανακάλυψε ότι έχει καρκίνο λόγω της επιμονής της γιατρού της να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, παρά το γεγονός ότι η μαστογραφία της ήταν καλή.

Μιλώντας για εκείνη την περίοδο της ζωής της στο People in 10, η Ολίβια Μαν θυμήθηκε τότε που τον Σεπτέμβριο του 2023 ήταν καλεσμένη στο πάρτι του καλύτερου της φίλου, αλλά δεν ένιωθε καλά μετά από τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις. «Δεν ένιωθα ο εαυτός μου, ούτε όμορφη ή κάτι παρόμοιο, αλλά σκέφτηκα πως ήταν μια καλή ευκαιρία να περιποιηθώ τον εαυτό μου, να ντυθώ όμορφα, να βγω κάπου και απλώς να δω πώς θα νιώσω».

Ετοιμάστηκα, καλλωπίστηκα και έδωσα προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, και τότε σκέφτηκα: “Εντάξει, τώρα νιώθω πραγματικά όμορφα.” Πήγα στο πάρτι του και ήταν απίστευτα διασκεδαστικό -πέρασα υπέροχα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι εκείνο το βράδυ, ο συζυγός της τής έκανε πρόταση γάμου στο ξενοδοχείο. «Μου είπε: “Ήξερα ότι θα ήθελες να νιώσεις πραγματικά όμορφα και ήθελα να σου χαρίσω αυτή τη στιγμή. Δεν ήξερα πότε θα ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, αλλά όταν μου είπες ότι θέλεις να πας σε αυτό το πάρτι και να δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να ντυθείς όμορφα, σκέφτηκα: ‘Τώρα είναι η τέλεια στιγμή.’”», είπε και πρόσθεσε: «Οπότε, αν δεν είχα πάει σε εκείνο το πάρτι, σίγουρα θα μου έκανε κάποια στιγμή πρόταση, απλώς δεν θα γινόταν τότε, σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή -και ήταν πραγματικά μια απόλυτα ξεχωριστή στιγμή».

Η Ολίβια Μαν και ο Τζον Μαλέινι παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου 2024. Η ηθοποιός τώρα πρωταγωνιστεί στη σειρά του Apple Tv+ «Your Friends & Neighbors». Για την επιστροφή της στη δεύτερη σεζόν, δήλωσε ενθουσιασμένη.

«Λατρεύω το σενάριο. Στην πρώτη σεζόν -όταν το διάβασα - όλα ήταν τόσο περίτεχνα δεμένα μεταξύ τους. Στο τέλος όλα ενώνονταν με έναν πολύ όμορφο τρόπο, και αυτό το στοιχείο του μυστηρίου το απόλαυσα πραγματικά. Με ενθουσίασε επίσης η ιδέα να υποδυθώ έναν χαρακτήρα που βιώνει τόσα αντικρουόμενα συναισθήματα ταυτόχρονα», εξήγησε.

«Ξέρεις, τύψεις και ντροπή, αλλά και μια αίσθηση δικαίωσης και αγανάκτησης… πώς τα εκφράζεις όλα αυτά μαζί; Και ταυτόχρονα να προχωράς την ιστορία, προσπαθώντας να ξανακερδίσεις την αποδοχή ανθρώπων που μισούν τον χαρακτήρα μου», κατέληξε η Ολίβια Μαν.