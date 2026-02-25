Λίλι Κόλινς: Θα υποδυθεί την Όντρεϊ Χέπμπορν στην κινηματογραφική ταινία για το “Breakfast at Tiffany’s”. Αυτό δεν χάνεται

Η ταινία θα αφηγείται το παρασκήνιο και τη δημιουργία της εμβληματικής ρομαντικής κομεντί του 1961

Η Λίλι Κόλινς, που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, Emily in Paris, θα ενσαρκώσει την Όντρεϊ Χέπμπορν σε μια νέα κινηματογραφική παραγωγή που θα αφηγείται το παρασκήνιο και τη δημιουργία της εμβληματικής ρομαντικής κομεντί του 1961, Breakfast at Tiffany’s.

Όπως γράφει ο Guardian, η ταινία, που δεν έχει προς το παρόν επίσημο τίτλο, βασίζεται στο βιβλίο του Σαμ Γουόσον «Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman», ενώ το σενάριο υπογράφει η Αλένα Σμιθ, δημιουργός της σειράς του Apple TV+, Dickinson.

Η Λίλι Κόλινς ανακοίνωσε τη συμμετοχή της με ανάρτηση στο Instagram, κάνοντας λόγο για ένα πρότζεκτ που βρίσκεται υπό ανάπτυξη σχεδόν μία δεκαετία. Όπως ανέφερε, ο θαυμασμός της για την Όντρεϊ Χέπμπορν είναι διαχρονικός και βαθύς, χαρακτηρίζοντας την ευκαιρία αυτή ως τιμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Η κινηματογραφική μεταφορά του 1961 διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά από το πρωτότυπο έργο του Τρούμαν Καπότε. Η υπόθεση τοποθετήθηκε στο 1960, ενώ ο ανώνυμος ομοφυλόφιλος αφηγητής της νουβέλας μετατράπηκε σε ετεροφυλόφιλο άνδρα που ερωτεύεται την σεξεργάτρια Holly Golightly, προσαρμογή που αντανακλούσε τα κοινωνικά και εμπορικά δεδομένα της εποχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τρούμαν Καπότε επιθυμούσε έντονα τη Μέριλιν Μονρόε για τον ρόλο της Golightly και άσκησε πιέσεις στην Paramount Pictures. Ωστόσο, η Μονρόε είχε συμβόλαιο με τη 20th Century Fox και θεωρήθηκε πως θα έπληττε τη δημόσια εικόνα της. Η δασκάλα υποκριτικής της, Πόλα Στράσμπεργκ, φέρεται να είχε δηλώσει πως «η Μέριλιν Μονρόε δεν θα παίξει μια γυναίκα της νύχτας».

Τον ρόλο απέρριψαν επίσης οι Σίρλεϊ Μακ Λέιν και Κιμ Νόβακ. Τελικά, η Όντρεϊ Χέπμπορν επελέγη παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Τρούμαν Καπότε, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή ως τη χειρότερη διανομή ρόλων που είχε δει. Τελικά ο ίδιος διαψεύστηκε αφού το Breakfast at Tiffany’s σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Η νέα κινηματογραφική προσέγγιση με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς

Η επερχόμενη παραγωγή με τη Λίλι Κόλινς θα αφηγηθεί το παρασκήνιο της δημιουργίας του Breakfast at Tiffany’s, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές από το στάδιο της προπαραγωγής έως τα απρόοπτα στα γυρίσματα - όπως και όταν ένα μέλος του συνεργείου παραλίγο να υποστεί ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της εμβληματικής εναρκτήριας σκηνής έξω από το κεντρικό κατάστημα της Tiffany & Co. στην Πέμπτη Λεωφόρο.

Προς τον παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί άλλοι ηθοποιοί, καθώς ούτε και ποιος θα σκηνοθετήσει την ταινία.