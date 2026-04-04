«Δεν θέλω να είμαι σαν τον Ταραντίνο» - Ο Μπράιαν Κοξ σε μια εκρηκτική συνέντευξη

Ο Μπράιαν Κοξ επιτίθεται στον Ταραντίνο, μιλά για τον Τζέρεμι Στρονγκ και ασκεί δριμεία κριτική στην πατριαρχία των ΗΠΑ.

Ο Μπράιαν Κοξ δεν φημίζεται για τη διπλωματία του και για ακόμη μία φορά προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις του, στρέφοντας τα «πυρά» του τόσο προς συναδέλφους του στο Χόλιγουντ όσο και προς ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Σε συνέντευξή του στους The Times, ο έμπειρος ηθοποιός, με αφορμή τη νέα του σκηνοθετική δουλειά «Glenrothan», δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις του.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε ο Κουέντιν Ταραντίνο, τον οποίο χαρακτήρισε «φτηνό», επισημαίνοντας πως στις ταινίες του κυριαρχεί το προσωπικό του στίγμα σε βάρος της ερμηνείας των ηθοποιών. «Σε μια ταινία του Ταραντίνο, αυτό που βλέπεις είναι εξ ολοκλήρου ο ίδιος», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο ίδιος ως σκηνοθέτης επιλέγει να δίνει προτεραιότητα στους ηθοποιούς και στις ερμηνείες τους.

Ο Μπράιαν Κοξ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη δημοσιότητα για τα αιχμηρά του σχόλια, έχοντας επικρίνει προσωπικότητες όπως ο Έντουαρντ Νόρτον, ο Ίαν ΜακΚέλεν και ο Κέβιν Σπέισι. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του Τζόνι Ντεπ, έχει εκφράσει εκ των υστέρων μεταμέλεια για τον τόνο των δηλώσεών του, δεν φαίνεται διατεθειμένος να περιορίσει την ειλικρίνειά του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά Succession, Τζέρεμι Στρονγκ, με τον οποίο έχει επανειλημμένα διαφωνήσει δημόσια σχετικά με τη μέθοδο υποκριτικής. Ο Κοξ παραδέχθηκε ότι έχει δημιουργηθεί ένταση, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ο Στρονγκ τον έχει «ικετεύσει» να σταματήσει να μιλά δημόσια για τον τρόπο που δουλεύει.

Παρά τις διαφωνίες, πάντως, αναγνώρισε το ταλέντο του συναδέλφου του, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο ηθοποιό», ενώ άφησε αιχμές για τις υπερβολές που —κατά την άποψή του— συνοδεύουν τη μέθοδο υποκριτικής. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, επισημαίνοντας πως, σε αντίθεση με άλλους, διατηρεί διακριτική στάση στα γυρίσματα.

Ωστόσο, οι πιο ηχηρές δηλώσεις του αφορούσαν την αμερικανική κοινωνία και ειδικότερα τη θέση των γυναικών. Ο Κοξ άσκησε δριμεία κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να κυριαρχούνται από πατριαρχικές δομές που εμποδίζουν την πρόοδο.

«Στην Αμερική δεν συμπαθούν τις γυναίκες», δήλωσε χαρακτηριστικά, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Χίλαρι Κλίντον. Όπως υποστήριξε, η αποτυχία μιας γυναίκας να εκλεγεί πρόεδρος δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις.

Ο Μπράιαν Κοξ δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας την πατριαρχία «ένα γαμημένο χάος» και καλώντας σε ριζική αλλαγή. «Η πατριαρχία είναι τόσο διεισδυτική και ύπουλη που δύσκολα ξεριζώνεται», ανέφερε, τονίζοντας ότι έχει οδηγήσει τη σύγχρονη κοινωνία σε αδιέξοδα.

Κλείνοντας, απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών, λέγοντας πως ήρθε η ώρα να τους δοθεί περισσότερη εξουσία. Οι δηλώσεις του, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ο Μπράιαν Κοξ παραμένει μία από τις πιο ευθύβολες και αμφιλεγόμενες φωνές του Χόλιγουντ.