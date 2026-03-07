Κουέντιν Ταραντίνο: Ανεβάζει για πρώτη φορά θεατρική παράσταση - Πρεμιέρα το φθινόπωρο στο Λονδίνο

Μια νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση φαίνεται πως εξερευνά ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος σχεδιάζει να μεταφέρει τη δημιουργική του ενέργεια από τον κινηματογράφο στο θέατρο.

Ο διάσημος αμερικανός σκηνοθέτης ετοιμάζει μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση που αναμένεται να παρουσιαστεί στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, σηματοδοτώντας μια διαφορετική φάση στην πολυετή καριέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το περιοδικό Variety, ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει ήδη ολοκληρώσει τη συγγραφή ενός νέου θεατρικού έργου, το οποίο σκοπεύει να σκηνοθετήσει ο ίδιος. Η είδηση δημοσιεύθηκε αρχικά από τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail και αναφέρει ότι η παράσταση θα μπορούσε να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο στο Γουέστ Εντ, την ιστορική θεατρική συνοικία του Λονδίνου που φιλοξενεί μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές της Ευρώπης.

Το έργο περιγράφεται ως μια «παλιομοδίτικη βρετανική φάρσα», ένα είδος κωμωδίας που βασίζεται στον γρήγορο ρυθμό, τις απρόβλεπτες καταστάσεις και τη σωματική κωμωδία. Πηγές από τον χώρο του θεάτρου αναφέρουν ότι ο Ταραντίνο φαίνεται να εμπνέεται από την κλασική θεατρική παράδοση, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια παράσταση που θα θυμίζει την αισθητική και το ύφος της γνωστής κωμωδίας «Noises Off», ενός έργου που έχει γίνει διάσημο για τις φρενήρεις σκηνές και τις συνεχείς παρεξηγήσεις μεταξύ των χαρακτήρων.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος, ο σκηνοθέτης αναμένεται να συγκεντρώσει έναν θίασο ηθοποιών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τέτοιας θεατρικής φόρμας. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη ανακοινώσεις σχετικά με το καστ, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να συμμετάσχουν τόσο ανερχόμενοι ηθοποιοί όσο και πιο γνωστά ονόματα. Δεν αποκλείεται επίσης να δούμε και κάποιους ηθοποιούς από τον χώρο του Χόλιγουντ, εφόσον τελικά επιβεβαιωθούν οι σχετικές φήμες.

Ο ίδιος ο Ταραντίνο είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θεατρικό έργο ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε podcast. Τότε είχε αποκαλύψει ότι είχε ολοκληρώσει τη συγγραφή ενός έργου και ότι σκόπευε να αφιερώσει περίπου ενάμιση έως δύο χρόνια για να το ανεβάσει στη σκηνή, γεγονός που δείχνει ότι το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό.

Η στροφή αυτή προς το θέατρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο σκηνοθέτης επανεξετάζει τα κινηματογραφικά του σχέδια. Ο Ταραντίνο είχε αρχικά ανακοινώσει ότι η ταινία «The Movie Critic» θα ήταν πιθανότατα η επόμενη και ενδεχομένως τελευταία σκηνοθετική του δουλειά στον κινηματογράφο. Ωστόσο, το πρότζεκτ τελικά εγκαταλείφθηκε.

Παράλληλα, ο δημιουργός αποφάσισε να μην σκηνοθετήσει την ταινία «The Adventures of Cliff Booth», παρότι ο ίδιος είχε γράψει το σενάριο. Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε τελικά ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ενώ η παραγωγή αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά μέσω της πλατφόρμας Netflix.

Εκτός από τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, ο Ταραντίνο δοκίμασε πρόσφατα και τον ρόλο του ηθοποιού. Συμμετείχε στην ταινία «Only What We Carry» του ουαλού σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς, η οποία γυρίστηκε στη γαλλική πόλη Ντοβίλ. Στην παραγωγή πρωταγωνιστούν επίσης η Σαρλότ Γκενσμπούρ, ο Σάιμον Πεγκ, η Σοφία Μπουτέλα, ο Λίαμ Χέλμαν και η Λίζι ΜακΑλπάιν.

Ο Τζέιμι Άνταμς μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας ότι ο Ταραντίνο διαθέτει φυσικό ταλέντο ως ηθοποιός. Όπως δήλωσε, ο σκηνοθέτης αγαπά βαθιά τους ηθοποιούς και την ιστορία του κινηματογράφου, κάτι που –όπως είπε– γίνεται εμφανές όταν συμμετέχει σε δημιουργικές διαδικασίες μπροστά ή πίσω από την κάμερα.

Την ίδια στιγμή, ο Ταραντίνο βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο παραπληροφόρησης που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και ανέφερε λανθασμένα ότι είχε σκοτωθεί σε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ. Οι φήμες αυτές διαψεύστηκαν γρήγορα από άτομα του στενού του περιβάλλοντος, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι ο σκηνοθέτης και η οικογένειά του είναι ασφαλείς.

Ο Ταραντίνο ζει τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ μαζί με τη σύζυγό του, τη τραγουδίστρια Ντανιέλα Πικ, με την οποία έχει αποκτήσει οικογένεια. Παρά το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί γεωγραφικά από το Χόλιγουντ, συνεχίζει να δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Εάν τελικά το νέο του έργο παρουσιαστεί στο Γουέστ Εντ το επόμενο φθινόπωρο, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τον θεατρικό κόσμο όσο και από τους θαυμαστές του κινηματογράφου, που θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια διαφορετική πλευρά του πολυβραβευμένου δημιουργού.