Για τη Λένα Ντάναμ , αυτό είναι το πιο σπουδαίο μάθημα στη ζωή της. Και ισχύει για όλες μας

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Girls, που έχει δεχθεί διάφορα σχόλια κατά καιρούς, εξήγησε τι είναι αυτό που της έμαθε η δουλειά και η βιομηχανία

Η κυκλοφορία της βραβευμένης ανεξάρτητης ταινίας της, Tiny Furniture, το 2010, έφερε την Λένα Ντάναμ στο spotlight και μαζί ένα συμβόλαιο με το HBO που της χάρισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά Girls. Αν δεν την έχεις δει, πρέπει να την ξεκινήσεις.

Η Λένα Ντάναμ ήταν μόλις 20 ετών όταν έγραψε και σκηνοθέτησε το Tiny Furniture, στο οποίο επίσης πρωταγωνίστησε. Έδειξε από νωρίς πως επρόκειτο για μία δημιουργό προικισμένη με ταλέντο που πολλοί θα ζήλευαν, καθώς και μία έντονη ευαλωτότητα και ειλικρίνεια που θα γινόταν βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Χωρίς να φοβάται να φανεί «ατελής» ή κάπως κακομαθημένη, η ημι-αυτοβιογραφική αυτή ταινία ήταν απόλυτα ειλικρινής, καθώς η δημιουργός έβαλε στο έργο της κάτι τόσο προσωπικό, που λίγοι θα τολμούσαν να δείξουν δημόσια.

Όπως γράφει το Far Out Magazine, η Λένα Ντάναμ δεν απέφυγε ποτέ τις λιγότερο «όμορφες» πλευρές της. Στη σειρά Girls, υποδύθηκε τη Χάνα, μια εγωκεντρική 20χρονη επίδοξη συγγραφέα που ξαφνικά βρίσκεται χωρίς την οικονομική στήριξη των γονιών της. Σε έξι σεζόν, την παρακολουθούμε να προσπαθεί να διαχειριστεί περίπλοκες ερωτικές και φιλικές σχέσεις, μέσα από έναν κόσμο γεμάτο από ιδιαίτερα σύνθετους, εκνευριστικούς αλλά και συναρπαστικούς χαρακτήρες.

Η ίδια έγραψε ατάκες που έχουν μείνει αξέχαστες και έχουν χαρίσει διάσημα memes στο ίντερνετ. Ωστόσο, η ίδια παραμένει μια αμφιλεγόμενη φιγούρα. Το Girls δέχτηκε κριτική για την ανοιχτή απεικόνιση του σεξ, ενώ η ίδια η Λένα Ντάναμ εμφανίστηκε γυμνή σε πολλές σκηνές - και αυτό ήταν βούτυρο στο ψωμί εκείνων που δεν ήθελαν να σχολιάσουν αρνητικά το σώμα της.

Στην πραγματικότητα, έχει δεχτεί πολλά σχόλια όλα αυτά τα χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο δημιούργησε χαρακτήρες που είναι δύσκολοι αλλά ρεαλιστικοί - ανθρώπους με ελαττώματα, όπως εγωισμό, αγένεια και αυταπάτες. Επίσης, της έχουν ασκήσει κριτική επειδή η σειρά εστίαζε σε μια ομάδα προνομιούχων νέων γυναικών που ασχολούνται κυρίως με τα προσωπικά τους προβλήματα.

Ωστόσο, η Λένα Ντάναμ έχει αυτογνωσία. Και αν σκεφτεί κανείς πόσο νέα ήταν όταν έγραψε και πρωταγωνίστησε σε μια τόσο μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή, με τόσο απαιτητικό περιεχόμενο και έντονη δημόσια έκθεση, το επίτευγμά της είναι σημαντικό. Δεν είναι εύκολο να σηκώσεις τέτοια ευθύνη πριν τα 25.

Παράλληλα, η ίδια βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία να «μαθαίνει» τη βιομηχανία της τηλεόρασης - μια βιομηχανία που συχνά φέρεται πολύ πιο σκληρά στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες σε αντίστοιχες θέσεις. Αυτό το αντιλήφθηκε σταδιακά και μέσα από προσωπική εμπειρία. Όταν τελικά αποχώρησε από το Girls στις αρχές των 30 της, είχε πλέον περισσότερα εργαλεία για να κινηθεί σε έναν χώρο που συχνά είναι δύσκολος και άνισος.

Όπως είπε στον Guardian, ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που πήρε είναι ότι οι εταιρείες δεν είναι «φίλοι» των δημιουργών. Οι μεγάλες εταιρείες, όπως είπε, λειτουργούν με στόχο το κέρδος και όχι την ευημερία των καλλιτεχνών, οι οποίοι συχνά καταλήγουν να εξαντλούνται χωρίς ανάλογη ανταμοιβή. Παράλληλα, τόνισε ότι έχει παρατηρήσει πως πολλοί άνδρες δημιουργοί αντιμετωπίζονται διαφορετικά και πιο ευνοϊκά σε σχέση με τις γυναίκες, οι οποίες συχνά πρέπει να αποδεικνύουν πολύ περισσότερα για να αναγνωριστούν.

Σήμερα, με περισσότερη εμπειρία και έργα στο ενεργητικό της, αναγνωρίζει πιο καθαρά ότι το σύστημα δεν είναι ισότιμο: οι γυναίκες συνήθως πρέπει να δουλεύουν περισσότερο για το ίδιο αποτέλεσμα, ενώ οι αποφάσεις των «από πάνω» καθορίζονται κυρίως από το κέρδος. Και η ίδια δηλώνει πως δεν είναι πλέον διατεθειμένη να το δέχεται αυτό αδιαμαρτύρητα.