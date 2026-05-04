Άφαντος ο Μπρούκλιν Μπέκαμ από τα γενέθλια του πατέρα του, Ντέιβιντ - Είναι σαν δυο ξένοι

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει διακόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με την οικογένειά του, μετά τη ρήξη στη σχέση τους, που μονοπώλησε τα lifestyle μέσα.

Η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ από τα γενέθλια του πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δεν πέρασε απαρατήρητη και ήρθε να ενισχύσει τα σενάρια περί βαθιάς ρήξης στην οικογένεια. Ο πρώην ποδοσφαιριστής γιόρτασε τα 51α γενέθλιά του το Σάββατο, δεχόμενος πληθώρα ευχών και αφιερώσεων από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ωστόσο ο μεγαλύτερος γιος του επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις. Και εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι εντυπωσιαστήκαμε.

Την ίδια στιγμή, η Βικτόρια Μπέκαμ φρόντισε να εκφράσει την αγάπη της με κάθε τρόπο, δημοσιεύοντας βίντεο και τρυφερά μηνύματα στα social media. Χαρακτήρισε τον σύζυγό της «τα πάντα» για την οικογένεια, ενώ δεν παρέλειψε να τον αποκαλέσει «τον καλύτερο σύζυγο, πατέρα και φίλο». Στο πλευρό του στάθηκαν και τα υπόλοιπα παιδιά τους - ο Ρομέο, ο Κρουζ και η μικρή Χάρπερ - επιβεβαιώνοντας την άριστη σχέση τους.

Ωστόσο, η σιωπή του Μπρούκλιν Μπέκαμ - και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ- μαρτυρά πολλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους επιλέγουν να αποστασιοποιηθούν, καθώς πρόσφατα ο Μπρούκλιν είχε αγνοήσει και τα γενέθλια της μητέρας του, γεγονός που, επίσης, προκάλεσε αίσθηση. Οι πληροφορίες θέλουν το ρήγμα στις σχέσεις τους να παραμένει ενεργό, με το ζευγάρι να μην επιθυμεί καμία σχέση μαζί τους.

Το οικογενειακό δράμα κορυφώθηκε τους προηγούμενους μήνες, όταν ο Μπρούκλιν εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του, κατηγορώντας τους γονείς του για παρεμβάσεις στον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ το 2022. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως η μητέρα του επηρέασε σημαντικές στιγμές της τελετής, ενώ υπήρξαν και εντάσεις γύρω από το νυφικό της συζύγου του.

Παρά την απόσταση, πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δεν έχουν χάσει την ελπίδα για συμφιλίωση. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως παραμένουν «σοκαρισμένοι» και βαθιά στενοχωρημένοι από αυτή την απομάκρυνση και ελπίζουν πως με τον χρόνο οι σχέσεις θα αποκατασταθούν.

Από την πλευρά τους, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ παραμένουν ανένδοτοι, κόβοντας οριστικά το σχοινί της μεταξύ τους επικοινωνίας.

