Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε 51 και η Βικτόρια τον έκανε πάλι viral με το ig post της - Τι φωτογραφία ανέβασε

Η σχεδιάστρια μόδας ευχήθηκε στον σύζυγό της με μια φωτογραφία που αναδεικνύει τη σχέση τους και την εξαιρετική φυσική κατάσταση του πρώην άσου των γηπέδων

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι που ξέρει να ισορροπεί ανάμεσα στο απόλυτο glam και την αυθεντική οικογενειακή αγάπη, αυτοί είναι οι Μπέκαμ. Με αφορμή τα 51α γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Βικτόρια επέλεξε έναν τρόπο που συνδύαζε το χιούμορ με την απόλυτη τρυφερότητα για να του ευχηθεί δημόσια.

Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών στο Instagram, ξεκινώντας –όχι τυχαία– με ένα στιγμιότυπο που τράβηξε αμέσως την προσοχή: τον Ντέιβιντ σε παλαιότερες διακοπές τους, να ποζάρει στη θάλασσα με ένα μικροσκοπικό κόκκινο μαγιό τύπου Speedo. Η φωτογραφία έγινε αμέσως viral, θυμίζοντάς μας γιατί ο πρώην άσος των γηπέδων παραμένει hot και ένα από τα μεγαλύτερα style icons του πλανήτη.

Το αφιέρωμα της Βικτόρια συνεχίστηκε με μια σειρά από φωτογραφίες, τόσο πρόσφατες όσο και από το παρελθόν, που αποτύπωναν την κοινή τους διαδρομή και στιγμές με τα παιδιά τους. Ωστόσο, ήταν η λεζάντα της εκείνη που συγκίνησε τους followers της, καθώς περιέγραψε τον σύζυγό της με τα πιο όμορφα λόγια:

Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ! Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδερφό και φίλο. Στην πιο ευγενική και γενναιόδωρη ψυχή. Θα σε κακομάθουμε όλη μέρα! Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από εσένα», έγραψε η πρώην Spice Girl.

Η ανάρτηση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τη βαθιά σχέση του ζευγαριού, που παρά τα φώτα της δημοσιότητας, παραμένει δεμένο και υποστηρικτικό. Η Βικτόρια δεν δίστασε να δείξει την πιο ευάλωτη και τρυφερή της πλευρά, υπενθυμίζοντας σε όλους πως πίσω από την «Posh» εικόνα κρύβεται μια γυναίκα που λατρεύει την οικογένειά της.

Χρόνια πολλά στον Ντέιβιντ Μπέκαμ! (Και ευχαριστούμε, Βικτόρια)