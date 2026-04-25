Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκαλύπτει ποιον ηθοποιό αναζητά πρώτο για να δει τι φοράει, όταν πρόκειται για φωτογραφίες βραβείων - «Ντύνεται απίστευτα»

Eξέφρασε τον θαυμασμό της για το στυλ του ηθοποιού Connor Storrie, ενώ παράλληλα μίλησε με τρυφερά λόγια για τον Justin Bieber και τη σχέση του με την οικογένειά της.

Η Βικτόρια Μπέκαμ δεν διστάζει να αναγνωρίσει το καλό στυλ όταν το βλέπει — και αυτή τη φορά, στο επίκεντρο του θαυμασμού της βρίσκεται ο ανερχόμενος ηθοποιός Connor Storrie. Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στην εκπομπή Andy Cohen Live, όπου μίλησε για τη μόδα, την τηλεόραση αλλά και την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μπέκαμ αποκάλυψε ότι έχει αρχίσει να παρακολουθεί τη δημοφιλή σειρά Heated Rivalry, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Storrie. Ωστόσο, πέρα από την πλοκή, αυτό που φαίνεται να της τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή είναι οι ενδυματολογικές επιλογές του ηθοποιού.

«Ξεκίνησα να τη βλέπω. Παρεμπιπτόντως, αυτός ο τύπος ντύνεται τόσο καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά. H Μπέκαμ συνέχισε εξηγώντας ότι συχνά εστιάζει περισσότερο στις εμφανίσεις του Storrie παρά ακόμη και στα looks των γυναικών σε κόκκινα χαλιά: «Όταν κοιτάζω φωτογραφίες από βραβεία, θέλω πρώτα να δω τι φοράει εκείνος. Είναι πολύ επίκαιρος στον τρόπο που ντύνεται».

Η ίδια, ως μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μόδας, δεν περιορίστηκε σε γενικές παρατηρήσεις. Ανέφερε συγκεκριμένα brands που προτιμά ο ηθοποιός, σημειώνοντας ότι φορά συχνά δημιουργίες του οίκου Saint Laurent και «τις υποστηρίζει εξαιρετικά». Μάλιστα, όταν ο συμπαρουσιαστής πρότεινε ότι θα μπορούσε να φορέσει ακόμη και κομμάτια από πιθανή συνεργασία της Μπέκαμ με τη GAP, εκείνη συμφώνησε με ενθουσιασμό.

Πέρα όμως από τη μόδα, η συζήτηση πήρε και μια πιο προσωπική τροπή. Η Beckham αποκάλυψε ότι η οικογένειά της είναι φανατικοί θαυμαστές του Justin Bieber, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα ευγενικό και προσιτό άνθρωπο.

«Είμαστε τεράστιοι Beliebers», είπε χαμογελώντας. Θυμήθηκε μάλιστα μια παλιά ιστορία από την εποχή που ζούσαν στο Λος Άντζελες, όταν τα παιδιά της ήταν μικρότερα. Όπως αφηγήθηκε, ο Bieber είχε κάνει μια απλή αλλά πολύ ζεστή κίνηση: πρόσφερε στα παιδιά της παγωμένες γρανίτες την περίοδο του Halloween, την ώρα που έκαναν trick-or-treat στη γειτονιά.

«Ήταν πάντα ευγενικός μαζί τους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι τέτοιες μικρές πράξεις καλοσύνης, ειδικά όταν προέρχονται από παγκόσμιους σταρ.