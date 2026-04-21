Η νέα συνεργασία της Gap με τη Βικτόρια Μπέκαμ έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα essentials της καθημερινής γκαρνταρόμπας

Η Βικτόρια Μπέκαμ ενώνει δυνάμεις με την Gap, παρουσιάζοντας μια capsule συλλογή που φέρνει έναν αέρα σύγχρονης κομψότητας στα πιο διαχρονικά basics της αμερικανικής μόδας.

Η συνεργασία της Gap με τη Βικτόρια Μπέκαμ κάνει το ντεμπούτο για την Άνοιξη 2026 με 38 κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στην πρακτικότητα και τη refined αισθητική.

Στον πυρήνα της συλλογής βρίσκονται τα essentials της καθημερινής γκαρνταρόμπας, δηλαδή τα denim, τα πουκάμισα, οι καμπαρντίνες, τα bomber jackets και τα t-shirts, όλα επανασχεδιασμένα μέσα από τη μινιμαλιστική και «αυστηρή» σχεδιαστική ματιά της Βικτόρια Μπέκαμ με το αποτέλεσμα να είναι κομμάτια ευέλικτα και διαχρονικά, που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να χάνουν τον χαρακτήρα τους.

Στη συλλογή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο denim, το οποίο αποτελεί και βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Gap. Νέες γραμμές, πιο γλυπτικές φόρμες και σύγχρονες αναλογίες ανανεώνουν τα κλασικά σχέδια, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο vintage και το μοντέρνο ενώ δεν λείπουν και λεπτομέρειες όπως η διακριτική υπογραφή VB με κόκκινη κλωστή.

Όσο για τη χρωματική παλέτα, κινείται σε ουδέτερους τόνους, με πινελιές έντονου μπλε και βαθύ μωβ να προσθέτουν ένταση και βάθος.

Η συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.