Ο Μάρτιν Σορτ μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο της κόρης του: «Ήταν ένας εφιάλτης»

Η κόρη του Μάρτιν Σορτ αυτοκτόνησε τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο, η κόρη του Μάρτιν Σορτ, Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Hollywood Hills. Η οικογένεια έγραψε στην ανακοίνωσή της πως «είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια και ζητάμε σεβασμό της ιδιωτικότητας αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή από όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Η 42χρονη, που πάλευε με θέματα ψυχικής υγείας, έβαλε τέλος στη ζωή της στις 23 Φεβρουαρίου. Ο Μάρτιν Σορτ, ο οποίος έχει βιώσει αρκετές απώλειες στη ζωή του, μίλησε για την κόρη του στην εκπομπή CBS News Sunday Morning. Ο ηθοποιός συνέκρινε την απώλεια με της συζύγου του, που πέθανε το 2010 μετά από μάχη με τον καρκίνο στις ωοθήκες.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ψυχική υγεία και ο καρκίνος, όπως αυτός της γυναίκας μου, είναι και οι δύο ασθένειες και κάποιες φορές είναι μη αναστρέψιμες. Η κόρη μου πάλεψε για πολύ καιρό με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και άλλα, και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, μέχρι που δεν τα κατάφερε. Έτσι, τα τελευταία λόγια της Ναν προς εμένα ήταν: «Μάρτιν, άσε με να φύγω». Και αυτό που έλεγε η Κάθριν ήταν: "Μπαμπά, άσε με να φύγω”».

Ο Μάρτιν Σορτ αποκάλυψε πως θέλει να βγάλει την ψυχική υγεία από τις σκιές, προκειμένου να μη νιώθει κανείς ντροπή όταν μιλά γι’αυτή. «Χωρίς να κρυβόμαστε από τη λέξη αυτοκτονία, αλλά αποδεχόμενοι ότι αυτή μπορεί να είναι το τελευταίο στάδιο μιας ασθένειας», είπε χαρακτηριστικά.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Μάρτιν Σορτ

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Μάρτιν Σορτ φέρνει γέλιο και ενέργεια στην τηλεόραση και τη σκηνή, παρ΄ όλο που έχει περάσει από δύσκολες στιγμές. Στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, Marty: Life Is Short σε σκηνοθεσία του φίλου του Λόρενς Κάσνταν, ανοίγει ουσιαστικά την ψυχή του. Σε αυτό συμμετέχουν φίλοι του όπως ο Τομ Χανκς, ο Κερτ Ράσελ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο Μάρτιν Σορτ ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά. Στην ηλικία των 12, ήρθε αντιμέτωπος πρώτη φορά με τον θάνατο: ο μεγαλύτερος αδερφός του σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Στην εφηβεία του, έχασε και τους δύο γονείς του.

Αυτές οι απώλειες τον έκαναν δυνατό, βλέποντας τη ζωή με διαφορετική οπτική, αλλά τον βοήθησαν να μην φοβάται την αποτυχία στη σκηνή. «Αν έχεις περάσει κάτι τέτοιο, τότε το αν δεν αρέσεις στο κοινό δεν είναι τόσο σημαντικό».