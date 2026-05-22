H Λουπίτα Νιόνγκο απαντά στις αντιδράσεις για τον ρόλο της στην Οδύσσεια: «Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι»

Η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το όνομα της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, οι αντιδράσεις ήρθαν σχεδόν ακαριαία. Όχι ότι δεν τις περιμέναμε βέβαια.

Η Λουπίτα Νιόνγκο είναι αυτή τη στιγμή μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της γενιά της, κι όμως, καμία σημασία δεν έχει το ταλέντο της στο να υποδυθεί την Ωραία Ελένη στο ομηρικό έπος. Η επιλογή της στάθηκε αφορμή για ρατσιστικά σχόλια, με τον σχολιαστή Ματ Γουόλς να αναφέρει πως «ούτε ένας άνθρωπος στον πλανήτη δεν πιστεύει πραγματικά πως η Λουπίτα Νιόνγκο είναι “η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο”» και πως ο Κρίστοφερ Νόλαν ήταν «δειλός επειδή την επέλεξε αντί μια λευκής ηθοποιού».

Η ηθοποιός μίλησε, πρώτη φορά, για την επιλογή της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Elle. «Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία. Υποστηρίζω πλήρως την πρόθεση του Κρις και τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν αφιερώνω τον χρόνο μου στο να σκέφτομαι πώς να αμυνθώ. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι».

Μιλώντας για την ομορφιά της Ωραίας Ελένης, η Λουπίτα Νιόνγκο εξήγησε πως η δική της προσέγγιση στον χαρακτήρα πηγαίνει βαθύτερα. «Δεν μπορείς να “ερμηνεύσεις” την ομορφιά. Θέλω να μάθω ποιος είναι ένας χαρακτήρας. Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση; Αυτό είναι το ενδιαφέρον όταν δουλεύεις πάνω σε ένα τόσο γνωστό έργο, το οποίο έχει μελετηθεί, ερμηνευτεί και αποτελέσει πηγή έμπνευσης αμέτρητες φορές. Η έρευνα θα μπορούσε να είναι ατελείωτη. Το καλό με το να συνεργάζεσαι με έναν συγγραφέα όπως ο Κρις είναι ότι όλα βρίσκονται ήδη στο χαρτί. Η διερεύνηση ξεκινά από τις σελίδες που σου δίνονται. Πάνω σε αυτές βασίστηκα».

Από την άλλη, η Λουπίτα Νιόνγκο δεν είναι η μοναδική από την επερχόμενη Οδύσσεια, που δέχεται επιθέσεις. Ο Τράβις Σκοτ και ο Έλιοτ Πέιτζ, που δεν είναι γνωστό ποιους ρόλους θα υποδυθούν, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ρατσιστικών και τρανσφοβικών σχολίων αντίστοιχα. Για την ηθοποιό, όμως, αυτή είναι η δυνάμη της ταινίας: η ποικιλομορφία της.

«Είναι πραγματικά σπουδαίο να είσαι μέρος της Οδύσσειας, γιατί πρόκειται για κάτι τόσο μεγαλειώδες. Εκτείνεται σε ολόκληρους κόσμους. Γι’ αυτό και το καστ είναι όπως είναι. Καταλαμβάνουμε την επική αφήγηση της εποχής μας», είπε η Λουπίτα Νιόνγκο.