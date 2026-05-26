Η Αν Χάθαγουεϊ ήταν 30 ετών, όταν ήρθε αντιμέτωπη με το πρόβλημα υγείας της

Η Αν Χάθαγουεϊ, που διανύει την πιο δυνατή κινηματογραφική χρονιά της, μίλησε στο Podcast των New York Times με παρουσιαστές τους Τζον Καραμάνικα και Τζο Κοσκαρέλι, και εκτός των άλλων, αναφέρθηκε πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε για δέκα χρόνια. «Ίσως να είναι υπερβολικά πολλές οι πληροφορίες», είπε με χιούμορ η ηθοποιός για την ιστορία της και πρόσθεσε: «Ήμουν σχεδόν τυφλή για δέκα χρόνια».

Σύμφωνα με την ίδια, εμφάνισε πρώιμο καταρράκτη όταν ήταν 30 ετών. «Για τα άτομα με καταρράκτη, η όραση μέσα από θολωμένους φακούς μοιάζει συχνά σαν να κοιτάζουν μέσα από παγωμένο ή θολωμένο τζάμι», εξηγεί η Mayo Clinic στο People. «Η θολή όραση που προκαλείται από τον καταρράκτη μπορεί να δυσκολέψει το διάβασμα, την οδήγηση τη νύχτα ή ακόμη και την αναγνώριση της έκφρασης στο πρόσωπο ενός φίλου».

Στην περίπτωση της Αν Χάθαγουεϊ, η κατάσταση της επηρέασε την όρασή της σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά δεν έβλεπε από το αριστερό της μάτι. Αυτό, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός της δημιούργησε έντονο άγχος. «Τελικά υποβλήθηκα σε επέμβαση. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα είχαν γίνει τα πράγματα μέχρι που μπόρεσα επιτέλους να δω ολόκληρο το φάσμα ξανά. Από τότε έχω ηρεμήσει. Δεν είχα καταλάβει ότι αυτό επιβάρυνε πραγματικά το νευρικό μου σύστημα».

Η Αν Χάθαγουεϊ συνέχισε λέγοντας πως «εκτιμώ την όραση γιατί κυριολεκτικά νιώθω ότι κάθε μέρα που ξυπνάω και μπορώ να βλέπω όπως βλέπω, είναι ένα θαύμα. Σκέφτομαι πραγματικά ότι πριν από δύο γενιές, αυτό δεν θα ήταν δυνατό για κάποιον σαν εμένα. Οπότε νιώθω βαθιά συνδεδεμένη με αυτού του είδους το θαύμα».

Η πρωταγωνίστρια του Devil Wears Prada 2, έχει μιλήσει αρκετά για διάφορους τομείς της υγείας της τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως γράφει το People, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Elle, σχολίασε και τις φήμες που την ήθελαν να έχει υποβληθεί πρόσφατα σε πλαστική επέμβαση, εξηγώντας αρχικά πως προτιμά να μην απαντά για να μην τραβά την προσοχή.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι αισθάνονται πολύ σίγουροι όταν θεωρούν κάτι ως γεγονός, και μερικές φορές αυτό που πιστεύουν είναι σωστό και μερικές φορές όχι», είπε η Αν Χάθαγουεϊ, όταν ρωτήθηκε αν το βίντεο που ανέβασε με ένα χτένισμα με πλεξούδες -ο οποίο δημιουργούσε ένα “lifting” αποτέλεσμα - ήταν ο τρόπος της να διαψεύσει τις φήμες.

«Οι φήμες είχαν γίνει τόσο έντονες που ένιωθες την ανάγκη να πεις απλώς τη δική σου αλήθεια. Και πιθανότατα θα αναρωτιέμαι πάντα: “Έπρεπε να το είχα δημοσιεύσει ή όχι; Έπρεπε απλώς να συνεχίσω να κάνω αυτό που με κάνει χαρούμενη και με κάνει να νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο κόκκινο χαλί;” Αλλά ένιωθα ότι η συζήτηση είχε αρχίσει να αποπροσανατολίζει».