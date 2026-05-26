Pussycat Dolls: Το εμβληματικό reunion στα AMAs 2026 "ξύπνησε" τη χρυσή εποχή των 00s

Οι Pussycat Dolls ανέβηκαν στη σκηνή των American Music Awards 20 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή τους και έγιναν viral.

Υπάρχουν pop στιγμές που εμφανίζονται στο timeline μας και απλώς τις προσπερνάνε, ενώ υπάρχουν κι εκείνες που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να χαζεύουμε, αφού μας γυρίζουν αυτομάτως πίσω στα 2000s. Το reunion των Pussycat Dolls στα American Music Awards 2026 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στα AMAs, οι Νικόλ Σέρζινγκερ, Άσλεϊ Ρόμπερτς και Κίμπερλι Γουάιατ ανέβηκαν ξανά στη σκηνή και χάρισαν ένα performance βγαλμένο από την εποχή που το MTV έπαιζε nonstop τα video clips τους και όλοι χορεύαμε στον ρυθμό τους.

Το iconic γυναικείο συγκρότημα εμφανίστηκε στα AMAs 2026 με total red latex looks και ξύπνησε αναμνήσεις, γυρίζοντάς μας πολλά χρόνια πίσω. Μπορεί ο καιρός να πέρασε, όμως οι Pussycat Dolls επέλεξαν να κινηθούν στο ίδιο στιλ, όπως τότε που βρίσκονταν στο peak της καριέρας τους. Η Νικόλ Σέρζινγκερ φόρεσε μια εντυπωσιακή ολόσωμη φόρμα με μακριά μανίκια και λεπτομέρειες στον λαιμό, ενώ προς το τέλος του performance έβαλε ένα λευκό hoodie με τη φράση: «don’t you wish your girlfriend was hot like me» («δεν θα ήθελες η κοπέλα σου να ήταν τόσο hot όσο εγώ;»).

Η Άσλεϊ Ρόμπερτς και η Κίμπερλι Γουάιατ κινήθηκαν στο ίδιο fashion mood, φορώντας latex σύνολα με γάντια και over-the-knee μπότες, σε μια εμφάνιση που έμοιαζε σαν φόρος τιμής στη χρυσή εποχή της pop κουλτούρας των 00s. Εντάξει, κι αν πούμε πως δεν μας έλειψαν, ίσως, να μεγαλώσει η μύτη μας.

Οι Pussycat Dolls ερμήνευσαν ξανά το “Don’t Cha”

Το highlight της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η live performance του «Don’t Cha» μαζί με τον Μπάστα Ράιμς - και κάπου εκεί η λέξη νοσταλγία πήρε άλλη διάσταση. Λίγο πριν την εμφάνιση, η Νικόλ Σέρζινγκερ μίλησε για τη συναισθηματική φόρτιση του reunion, λέγοντας πως μοιάζει σχεδόν απίστευτο το γεγονός ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση στα βραβεία, το 2006.

Παράλληλα, τόνισε πως η νέα αυτή εκδοχή των Pussycat Dolls θέλει να εκπέμψει δυναμικότητα, χαρά και θετική ενέργεια, σε μια περίοδο όπου - όπως είπε - «ο κόσμος το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ». Το reunion έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της επιστροφής των Pussycat Dolls τον Μάρτιο του 2026 και την κυκλοφορία του νέου τους τραγουδιού, «Club Song».

Βέβαια, δεν έλειψαν ούτε αυτή τη φορά οι παρασκηνιακές συζητήσεις, αφού από αυτή την επανένωση απουσίαζαν οι Τζέσικα Σάτα, Μέλοντι Θόρντον και Κάρμιτ Μπάκαρ. Μάλιστα, η Κάρμιτ Μπάκαρ είχε αποκαλύψει μέσω Instagram, ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ για την επανένωση του συγκροτήματος ή για τα πλάνα που αφορούσαν την περιοδεία τους. Κάτι πήγε πολύ λάθος εδώ.