Η επιστροφή των Pussycat Dolls είναι γεγονός - Ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία τους

Οι Pussycat Dolls επιστρέφουν ως τρίο, έξι χρόνια μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επανένωσης. Συνολικά, θα πραγματοποιήσουν 53 συναυλίες στη φετινή περιοδεία.

Το διάσημο γυναικείο συγκρότημα The Pussycat Dolls επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή, ανακοινώνοντας την επανένωσή του ως τρίο και την έναρξη μιας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας. Οι Νικόλ Σέρζινγκερ, Άσλεϊ Ρόμπερτς και Κίμπερλι Γουάιατ παρουσιάζουν το νέο τους single με τίτλο «Club Song» και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή με την περιοδεία «PCD Forever».

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη δραστηριότητα του συγκροτήματος μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επανένωσης το 2019, η οποία ακυρώθηκε εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 αλλά και μιας νομικής διαμάχης. Αυτή τη φορά, τα τρία μέλη εμφανίζονται ενωμένα και έτοιμα να ξαναζωντανέψουν την κληρονομιά ενός από τα πιο επιτυχημένα girl groups της δεκαετίας του 2000.

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει συνολικά 53 συναυλίες και θα ξεκινήσει τον Ιούνιο από τη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο, με αρκετές στάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, το συγκρότημα θα εμφανιστεί σε πόλεις όπως το Μπέρμιγχαμ, το Νότιγχαμ, το Λιντς, το Λίβερπουλ, το Δουβλίνο, η Γλασκώβη, το Νιούκαστλ και το Μάντσεστερ. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 13 Οκτωβρίου με μια μεγάλη συναυλία στην The O2 Arena στο Λονδίνο.

Η Κίμπερλι Γουάιατ δήλωσε ότι η επανένωση είναι «κάτι απίστευτο που καταφέραμε να κάνουμε μετά από 20 χρόνια», επισημαίνοντας ότι το συγκρότημα είχε πάντα μια «διαρκώς μεταβαλλόμενη σύνθεση». Στην παρούσα φάση, η Σέρζινγκερ, η Ρόμπερτς και η Γουάιατ αισθάνονται ότι βρίσκονται στο ίδιο δημιουργικό μήκος κύματος και ότι η χρονική στιγμή είναι ιδανική για την επιστροφή τους.

Η Νικόλ Σέρζινγκερ, η οποία τα τελευταία χρόνια γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο θέατρο, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανένωση. Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία της στη θεατρική μεταφορά του Sunset Boulevard musical revival, κερδίζοντας σημαντικές διακρίσεις όπως το Laurence Olivier Awards και το Tony Awards. Μετά την ολοκλήρωση της θεατρικής της πορείας, δήλωσε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψει στο συγκρότημα που την ανέδειξε.

«Ήταν ένα όνειρο να εμφανίζομαι στη σκηνή του θεάτρου, αλλά μου έλειψαν πραγματικά τα κορίτσια», ανέφερε η Σέρζινγκερ.

«Μετά από τις παραστάσεις στο θέατρο, σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα για μια παγκόσμια περιοδεία. Dolls, ενωθείτε!»

Η νέα σύνθεση δεν περιλαμβάνει τα πρώην μέλη Τζέσικα Σούτα, Κάρμιτ Μπαχάρ και Μελόντι Θόρντον, που συμμετείχαν σε προηγούμενες εκδοχές του συγκροτήματος. Ωστόσο, η Γουάιατ υπογράμμισε ότι οι Pussycat Dolls δεν είχαν ποτέ μια απόλυτα σταθερή σύνθεση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών.

Το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό το 2005 με το ντεμπούτο άλμπουμ PCD, το οποίο περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες όπως Don't Cha, Buttons και I Don't Need a Man. Αργότερα ακολούθησε το άλμπουμ Doll Domination, με τραγούδια όπως When I Grow Up και Jai Ho! (You Are My Destiny), που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη διεθνή επιτυχία τους.

Στο πλαίσιο της νέας επανεκκίνησης, τα δύο άλμπουμ θα επανεκδοθούν με ακυκλοφόρητο υλικό, προσφέροντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να ανακαλύψουν τραγούδια που δεν είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν.

Παράλληλα, η Σέρζινγκερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου άλμπουμ στο μέλλον. Όπως σημείωσε, η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει σημαντικά από την εποχή που το συγκρότημα βρισκόταν στην κορυφή των charts. «Τότε μπορούσαμε να βγάλουμε πέντε ή έξι επιτυχίες από ένα άλμπουμ. Σήμερα ο κόσμος της μουσικής είναι περισσότερο προσανατολισμένος στα singles», εξήγησε.

Δύο δεκαετίες μετά την εκτόξευσή τους στη διεθνή σκηνή, οι Pussycat Dolls επιστρέφουν με ανανεωμένη ενέργεια, φιλοδοξώντας να κερδίσουν τόσο το παλιό κοινό όσο και μια νέα γενιά ακροατών. Με εμπειρίες ζωής, ωριμότητα και την ίδια σκηνική δυναμική που τις έκανε διάσημες, το συγκρότημα δηλώνει έτοιμο να αποδείξει ξανά γιατί αποτέλεσε ένα από τα πιο εμβληματικά girl groups της ποπ μουσικής.