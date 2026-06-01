Ο Πολ Μακάρτνεϊ των Beatles θυμάται το μέρος που δεν τον αναγνώριζε κανείς - Και ναι, ήταν η Ελλάδα

Ο μουσικός πίστευε πως είχε βρει τον μέρος για να περνάει τις διακοπές του ήρεμα, χωρίς κανείς να καταλαβαίνει ποιος είναι. Δεν κράτησε όμως πολύ

Ο Πολ Μακάρτνεϊ σήμερα είναι 83 ετών. Κάποτε ανήκε στους Beatles, το συγκρότημα που άλλαξε για πάντα την ποπ και ροκ κουλτούρα. Μαζί με τον Τζον Λένον, έγραψε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών, όπως τα Yesterday, Hey Jude, Let It Be και Eleanor Rigby.

Το τραγούδι Yesterday δε, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Πολ Μακάρτνεϊ, είναι ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες διασκευές στην ιστορία της μουσικής, με πάνω από 2.000 καταγεγραμμένες εκδοχές.

Ο Πολ Μακάρτνεϊ, που μόλις κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane, μίλησε στην εκπομπή The Zane Lowe Show στο Apple Music και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πώς διαχειριζόταν την φήμη μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Τότε δηλαδή που οι Beatles έγιναν παγκοσμίως γνωστοί δημιουργώντας το φαινόμενο που έμεινε γνωστό ως Beatlemania.

«Θυμάμαι ότι, στα πρώτα χρόνια των Beatles, μας αναγνώριζαν σχεδόν παντού. Όμως εγώ και ο Ρίνγκο πήγαμε διακοπές με τις φίλες μας στην Ελλάδα και κανείς δεν μας ήξερε», είπε. Ο Πολ Μακάρτνε ήταν ενθουσιασμένος που είχε βρει ένα μέρος όπου μπορούσε να παραμείνει ανώνυμος, όπως διαβάζουμε στο People.

«Λέγαμε πως αυτό είναι υπέροχο. Πρέπει να ερχόμαστε εδώ πιο συχνά. Ακόμα κι όταν γίνουμε πραγματικά διάσημοι, θα μπορούμε πάντα να ερχόμαστε στην Ελλάδα και κανείς να μην μας αναγνωρίζει κανείς.” Αλλά, φυσικά, αυτό δεν κράτησε», είπε. Τελικά, το Beatlemania έφτασε και στην Ελλάδα.

Τότε συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν μπροστά σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι. «Κατάλαβα ότι, αν είμαι τυχερός, θα είμαι διάσημος για όλη μου τη ζωή. Και σκέφτηκα: “Εντάξει, ήρθε η ώρα για μια μεγάλη απόφαση.” Είτε σταματάς και λες ότι ήταν μια υπέροχη εμπειρία, ότι πέρασες υπέροχα με τη μουσική, και κάνεις κάτι άλλο πιο ανώνυμα, είτε συνεχίζεις».

Ήξερε ότι, αν συνέχιζε, θα χρειαζόταν κάποια στρατηγική για να διαχειριστεί τη φήμη του. Ο Πολ Μακάρτνεϊ απέδωσε μεγάλο μέρος αυτής της στάσης στην οικογένειά του. «Είναι άνθρωποι που κάνουν τους άλλους να νιώθουν άνετα», είπε, προσθέτοντας ότι έμαθε αυτή την ιδιότητα από αυτούς.

Ο ερμηνευτής του τραγουδιού Band on the Run εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που ζητούν περισσότερο οι άνθρωποι είναι μια φωτογραφία μαζί του, αλλά ο ίδιος έχει έναν αυστηρό κανόνα απέναντι σε αυτό. «Λέω: “Συγγνώμη, δεν βγάζω φωτογραφίες.”» Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Αντί για φωτογραφία, προτιμά να συζητήσει μαζί τους.

Αστειεύτηκε μάλιστα ότι η σύζυγός του, συχνά του λέει πως θα μπορούσε να τελειώσει με μια φωτογραφία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά αντ’ αυτού περνά «ώρες» συζητώντας με κάποιον.

Όπως είπε, επίσης, προσπαθεί να διαχωρίζει τον πραγματικό του εαυτό από τον διάσημο «Πολ Μακάρτνεϊ», και συνήθως οι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν με κατανόηση. Όταν ολοκληρώνει μια συζήτηση με κάποιον, συνηθίζει να λέει «Ήταν χαρά μου», αν και παραδέχεται ότι αυτό ίσως ακούγεται κάπως τυπικό.

Στο νέο του άλμπουμ, ο McCartney συνεργάζεται ξανά με τον Ρίνγκο Σταρ στο τραγούδι με τίτλο «Home to Us». Το 2025, ο Πολ Μακάρτνεϊ είχε μιλήσει για τη σχέση του με τον Σταρ ως τα μοναδικά εν ζωή μέλη των Beatles. «Με τον Τζον και τον Τζορτζ να μην είναι πια εδώ, συνειδητοποιούμε ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα», είχε δηλώσει στους New York Times. «Γι’ αυτό κρατιόμαστε από ό,τι έχουμε τώρα, επειδή καταλαβαίνουμε πόσο ξεχωριστό είναι. Είναι κάτι που σχεδόν κανείς άλλος δεν διαθέτει. Στη δική μας περίπτωση, είναι κάτι που δεν έχει κανένας άλλος. Υπάρχουμε μόνο εγώ και ο Ρίνγκο, και είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις αναμνήσεις».