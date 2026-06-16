Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Το να λες ότι αγαπάς τη χώρα σου είναι σαν μία κακοποιημένη σύζυγος να αγαπά τον κακοποιητή της»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο απασφάλισε ξανά κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν έχει κρύψει την αντιπάθειά του προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Και το επιβεβαίωσε ξανά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, μιλώντας στο «Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment». Ο ηθοποιός, μάλιστα, παρότρυνε το κοινό να επαναλαμβάνει τη φράση «Shut the fuck up!», ως απάντηση σε διάφορες δηλώσεις και πολιτικές του σημερινού προέδρου.

«Είμαι αρκετά κοντά στο να θεωρούμαι απόλυτος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου, ακόμη και όταν πρόκειται για λόγο που δεν μου αρέσει. Έτσι, όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, χρησιμοποιώ τη δική μου ελευθερία του λόγου για να απαντήσω. Όταν ακούω τον Ντόναλτν Τραμπ να λέει, όπως έκανε πριν από λίγες ημέρες, “Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, ούτε στο ελάχιστο”, εγώ λέω: “Βούλωσέ το!”», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Η επιλογή αυτής της φράσης παραπέμπει σε μια διάσημη σκηνή της κωμωδίας του 1988 «Midnight Run», όπου ο χαρακτήρας του Ρόμπερτ Ντε Νίρο απαντά με παρόμοιο τρόπο στις επίμονες ερωτήσεις για την προβληματική προσωπική του ζωή από τον συμπρωταγωνιστή του, Τσαρλς Γκρόντιν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ντε Νίρο έδωσε ένα ακόμη παράδειγμα αυτού που θεωρεί απαράδεκτη ηγεσία, λέγοντας: «Την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε: “Λατρεύω τον πληθωρισμό.”» Στη συνέχεια κάλεσε το κοινό να φωνάξει μαζί του: «Βούλωσέ το!» Και το κοινό ανταποκρίθηκε. Ο Ντε Νίρο συνέχισε: «Ο Τραμπ είπε ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020. Είστε έτοιμοι; Βούλωσέ το!»

Ο ηθοποιός, ο οποίος συχνά συγκρούεται δημόσια με τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέκρινε επίσης τις εκφράσεις πατριωτισμού στη σημερινή εποχή με μια σχέση ενδοοικογενειακής κακοποίησης. «Λυπάμαι που το λέω, αλλά το να αγαπάς τη χώρα σου αρχίζει να ακούγεται σαν ένας κακοποιημένος σύζυγος που λέει ότι αγαπά τον κακοποιητή του», δήλωσε και συνέχισε: «Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ξεκινά ανόητους και απάνθρωπους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους και προκαλώντας έμμεσα τον θάνατο και τα βάσανα εκατομμυρίων ακόμη ανθρώπων.

Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους και χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να πλουτίζουν οι φίλοι της τάξης Τραμπ–Έπσταϊν. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στέλνει μασκοφόρους πολιτοφύλακες να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες».