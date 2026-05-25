Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι το “Taxi Driver’ θα σημείωνε τέτοια επιτυχία - Σήμερα θεωρείται από τις πιο σημαντικές ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ

Παρ'όλο που η ταινία δέχθηκε έντονες κριτικές

Η ταινία Taxi Driver, σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε και πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, συστήθηκε στους θεατές το 1976. Κι όμως, όταν κυκλοφόρησε στις αίθουσες, κανείς δεν περίμενε πως θα μετατρεπόταν σε ένα αριστούργημα, ούτε πως σήμερα θα θεωρείτο μία από τις πιο σημαντικές ταινίες του κινηματογράφου.

Όπως εξήγησε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Page Six «ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις αν αυτό που κάνεις θα έχει αντίκτυπο». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συνέχισε λέγοντας πως ο ίδιος ποτέ δεν το βλέπει έτσι και πως η επιτυχία είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να ελέγξει.

Το Taxi Driver προκάλεσε, εκείνη την εποχή, αντιδράσεις, λόγω της ωμής βίας και της συμμετοχής της 12χρονης τότε Φόστερ στον ρόλο μιας ανήλικης εργάτριας του σεξ, καθώς και γιατί αργότερα αποτέλεσε έμπνευση στον Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν.

Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ και, το 1994, χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ ως έργο «πολιτιστικής, ιστορικής ή αισθητικής» σημασίας, όταν επιλέχθηκε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου.

Η ιστορία στο Taxi Drive ακολουθεί έναν μοναχικό βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ που δουλεύει νυχτερινός ταξιτζής στη βρώμικη και χαοτική Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’70. Υποφέρει από αϋπνία, κοινωνική αποξένωση και ψυχολογική αστάθεια, ενώ σταδιακά βυθίζεται στην εμμονή και τη βία. Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και προτάθηκε για 4 Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων Καλύτερης Ταινίας και Α’ Ανδρικού Ρόλου.