Στα σκαριά η δεύτερη ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον - «Θα δημιουργήσουμε ξανά μια ικανοποιητική ταινία»

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη ταινία, τελείωσε το 1987, πριν δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον δεχθεί καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Αυτό που ήδη γνωρίζαμε από τους τίτλους τέλους, έρχεται να επιβεβαιωθεί από τη Lionsgate. Η δεύτερη ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται ήδη στα σκαριά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως θα την δούμε σύντομα στους κινηματογράφους. Και όταν λέμε σύντομα, δεν εννοούμε καν τα δύο χρόνια.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με την πρόοδο που σημειώνουμε σχετικά με μια δεύτερη ταινία “Michael”», δήλωσε ο Άνταμ Φόγκελσον, επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος της εταιρείας. «Όλες οι συζητήσεις που έχουμε κάνει με όλα τα αρμόδια μέρη συνεχίζουν να εξελίσσονται εξαιρετικά καλά».

Το biopic του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τα κοντέρ. Ξεπέρασε το μισό δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, επιβεβαιώνοντας το αποτύπωμα του βασιλιά της ποπ ακόμα και στις νεές γενιές. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026.

Lionsgate says the upcoming "Michael" sequel will be a "big and satisfying movie," with the "most popular" music still to come.



“We are really excited about the progress we’re making with respect to a second ‘Michael’ film,” Adam Fogelson, the company’s film chief said. “All the… pic.twitter.com/Zm0Nsnmo3f — Variety (@Variety) May 21, 2026

Η πρώτη ταινία έβαλε άνω τελεία στην περίοδο που ο Μάικλ Τζάκσον βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, έχοντας κυκλοφορήσει το άλμπουμ Bad. Το 1987, δηλαδή. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει απεριόριστο υλικό για τον σκηνοθέτη ακόμα - τόσο σε επιτυχίες και συνεργασίες του, όπως φυσικά και οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

«Θα έλεγα ότι υπάρχει τεράστιο υλικό από την ιστορία του Μάικλ Τζάκσονπου είναι απίστευτα διασκεδαστικό, καθώς και πολλά από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή κομμάτια του μουσικού του καταλόγου που δεν παρουσιάστηκαν στην πρώτη ταινία. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη γεγονότα που συνέβησαν, ακόμη και μέσα στο χρονικό πλαίσιο της αρχικής ταινίας, τα οποία δεν αγγίχτηκαν. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ βέβαιοι ότι έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετικά ψυχαγωγική ταινία που θα προσελκύσει ξανά ένα παγκόσμιο κοινό καθώς όλα τα κομμάτια ενώνονται», εξήγησε ο Φόγκελσον.

Σημειώνεται πως αν και η πρώτη ταινία προοριζόταν να εξερευνήσει τον αντίκτυπο των κατηγοριών περί κακοποίησης στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, τελικά τα πλάνα άλλαξαν όταν αντιλήφθηκαν πως υπήρχε όρος σε συμβιβασμό με έναν εκ των κατηγορουμένων.

Αυτό εγείρει το ερώτημα του κατά πόσο τελικά και στη δεύτερη ταινία θα δούμε στην οθόνη την μαύρη σελίδα της ζωής του Μάικλ Τζάκσον.