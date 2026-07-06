Έρος Ραμαζότι: Συγκινημένος στον γάμο της κόρης του, Αουρόρα - «Σε μια εποχή με λιγότερη ανθρωπιά, είναι θαύμα να βλέπεις δύο ανθρώπους ερωτευμένους»

Η Αουρόρα επέλεξε ένα φόρεμα Armani εμπνευσμένο από εκείνο που είχε επιλέξει η Μισέλ Χουνζίκερ για τον γάμο της με τον Έρος Ραμαζότι, το 1998

Η κόρη του Έρος Ραμαζότι, Αουρόρα, παντρεύτηκε το Σάββατο τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γκοφφρέντο Σέρζα. Ο παραμυθένιος γάμος τους έγινε στο κάστρο Xirumi Serravalle στη Σικελία, σε μια τελετή που τέλεσε η παιδική τους φίλη, Σάρα Ντανιέλε.

Και ενώ όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους νεόνυμφους, μερικές από τις πιο έντονες στιγμές χάρισαν οι Μισέλ Χουνζίκερ και Έρος Ραμαζότι, οι οποίοι ήταν εμφανώς συγκινημένοι και θέλησαν να τιμήσουν την κόρη τους και τον σύντροφό της με λόγια γεμάτα αγάπη και συναίσθημα.

Ο Έρος Ραμαζότι, ο οποίος συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν την τελετή ένα τρυφερό μήνυμα:

«Σε μια εποχή χάους, με ολοένα και λιγότερη ανθρωπιά, σε αυτόν τον κόσμο όπου όλοι είμαστε χαμένοι, όπου όλα γίνονται μάταια, το να βλέπεις δύο νέους ανθρώπους ευτυχισμένους, με ενσυναίσθηση και ερωτευμένους, είναι ένα θαύμα. Μην αλλάξετε ποτέ, αλλά να βελτιώνεστε και να φέρνετε μόνο αγάπη στον κόσμο».

Και στη συνέχεια ήρθαν οι συγκινητικές, γεμάτες δάκρυα επιστολές από τις δύο μικρότερες αδελφές της Αουρόρα, καθώς και από τη μητέρα της, Μισέλ. Η παρουσιάστρια απευθύνθηκε απευθείας στην Αουρόρα, ανατρέχοντας στη σχέση τους και θυμούμενη πώς η κόρη της μεγάλωσε αντιμετωπίζοντας μια οικογενειακή πραγματικότητα κάθε άλλο παρά απλή.

«Μας οδήγησες στο πιο έντονο σχολείο της ύπαρξής μας, αυτό της αγάπης. Δεν πρέπει να ήταν εύκολο να έχεις δύο γονείς σαν εμάς». Με μεγάλη ειλικρίνεια, παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές ήταν η ίδια η Αουρόρα που έδειχνε μια εκπληκτική ωριμότητα. «Σήμερα λάμπεις. Είσαι πανέμορφη. Είσαι μια εξαιρετική γυναίκα. Μια στοργική μητέρα και ένας έξυπνος άνθρωπος».

Και η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης της Αουρόρα προς τη μητέρα της ήρθε μέσα από την επιλογή του φορέματός της: ένα φόρεμα Armani εμπνευσμένο από εκείνο που είχε επιλέξει η Μισέλ Χουνζίκερ για τον γάμο της με τον Έρος Ραμαζότι το 1998.