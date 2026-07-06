Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Η συμβουλή γάμου του Άνταμ Σάντλερ που έγινε viral

Ο ηθοποιός τέλεσε τον γάμο του ζευγαριού και του έδωσε την πιο απλή και απροσδόκητη συμβουλή.

Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα, καθώς νέες πληροφορίες από την ξεχωριστή ημέρα τους βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας. Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις είναι και ο ρόλος που είχε ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος ανέλαβε να τελέσει την τελετή, χαρίζοντας παράλληλα στους νεόνυμφους μια συμβουλή που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Την αποκάλυψη έκανε ο προπονητής των Κάνσας Σίτι Τσιφς, Άντι Ριντ, ο οποίος βρέθηκε στον γάμο και μίλησε για τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκειά του. Όπως περιέγραψε, ο Άνταμ Σάντλερ ήταν απολαυστικός, γεμάτος ενέργεια και πιστός στο χαρακτηριστικό χιούμορ του.

Η συμβουλή του Άνταμ Σάντλερ στην Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σολτ Λέικ Σίτι, ο Άντι Ριντ αποκάλυψε πως ο ηθοποιός ήταν «τρελός», αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικός στον ρόλο του, ενώ – όπως ήταν αναμενόμενο – έκανε αρκετή πλάκα. Ωστόσο, αυτό που έμεινε σε όλους ήταν η συμβουλή που έδωσε στην Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι.

«Τους είπε: "Να συνεχίσετε να φιλιέστε". Στην πιο απλή του μορφή, αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή. Είναι δύσκολο να τσακωθείς όταν δίνεις ένα φιλί στη γυναίκα σου ή όταν εκείνη σε φιλάει. Και φροντίστε να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό που έχετε την ευκαιρία. Κάντε το και δεν θα έχετε προβλήματα», αποκάλυψε ο Άντι Ριντ.

Ο Άνταμ Σάντλερ ξέρει από επιτυχημένους γάμους

Η συμβουλή του Άνταμ Σάντλερ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τη δική του προσωπική ζωή. Ο διάσημος ηθοποιός είναι παντρεμένος με την Τζάκι Σάντλερ από το 2003 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σάνι και τη Σέιντι, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Η παρουσία του Άνταμ Σάντλερ στον γάμο μπορεί να εξέπληξε αρκετούς θαυμαστές, όμως η σχέση του με το ζευγάρι μετρά ήδη αρκετά χρόνια. Ο Τράβις Κέλσι συμμετείχε δίπλα του στην ταινία Happy Gilmore 2, ενώ ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια πολλές φορές με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Τέιλορ Σουίφτ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Η Τέιλορ είναι εκπληκτική. Είναι τόσο καλή με την οικογένειά μου. Οι κόρες μου την έχουν γνωρίσει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια και είναι απίστευτα ευγενική μαζί τους και πολύ ζεστός άνθρωπος».

