Γνωρίστηκαν το 2001, αρραβωνιάστηκαν το 2017 και σχεδόν 10 χρόνια μετά παντρεύτηκαν

Έπειτα από 25 χρόνια κοινής ζωής και την απόκτηση τριών παιδιών, η Εύα Χερτζίκοβα και ο Ιταλός επιχειρηματίας Γκρεγκόριο Μαρσιάι, έδωσαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ρομαντική τελετή στο Τορίνο της Ιταλίας.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό ναό του San Vito στο Τορίνο, σε στενό οικογενειακό κύκλο με περίπου 50 καλεσμένους και την κομψή νύφη συνόδευσε στην εκκλησία ο πατέρας της, ενώ το ζευγάρι είχε στο πλευρό του και τους τρεις γιους του, τον Τζορτζ, τον Φίλιπ και τον Έντουαρντ.

Για την περίσταση, η Εύα Χερτζίκοβα επέλεξε ένα κομψό λευκό νυφικό του γαλλικού οίκου Lanvin, με βαθύ ντεκολτέ, ρομαντική κάπα και boho αισθητική. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα διακριτικό χτένισμα, λευκή ανθοδέσμη και πέδιλα διακοσμημένα με φιόγκους, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε με σκούρο γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και ανοιχτόχρωμη γκρι γραβάτα.

Η Εύα Χερτζίκοβα παντρεύτηκε μετά από 25 χρόνια σχέσης τον αγαπημένο της – Το ρομαντικό νυφικό και η τελετή

Μετά τη θρησκευτική τελετή ακολούθησε πολιτικός γάμος στο ιστορικό Palazzo Carignano, ενώ οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με δεξίωση και δείπνο στο βραβευμένο εστιατόριο Del Cambio, ένα από τα πιο γνωστά της πόλης.

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Η ιστορία αγάπης του ζευγαριού ξεκινά από το 2001. Χερτζίγκοβα και Μαρσιάι γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2001 στο παραθαλάσσιο χωριό Βαριγότι. Εκείνη την εποχή, όπως αναφέρται στο HOLA!, το μοντέλο, το οποίο ήταν προηγουμένως παντρεμένο με τον ντράμερ των Bon Jovi, Τίκο Τόρες, είχε αποκλειστεί εκεί λόγω της παγκόσμιας διακοπής των αεροπορικών ταξιδιών μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Όσο για τον Γκρεγκόριο Μαρσιάι, ανήκει σε μια γνωστή επιχειρηματική οικογένεια στο Τορίνο, η οποία ίδρυσε την Sabelt, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε συστήματα ασφαλείας για αγωνιστικά αυτοκίνητα ενώ το διάσημο supermodel μιλώντας στο Tatler για τη σχέση της με τον Ιταλό επιχειρηματία ελιχε δηλώσει: