Μπραντ Πιτ: Τα παιδιά του αφαιρούν και επίσημα το επίθετό του - Από μία ευτυχισμένη οικογένεια με την Αντζελίνα Τζολί, στην οριστική ρήξη

Μάντοξ και Ζαχάρα έχουν ήδη κάνει την αρχή

Κάποτε τα κουτσομπολίστικα περιοδικά εξαφανίζονταν από τα ράφια σε χρόνο μηδέν. Το Χόλιγουντ έδινε πολύ, και πικάντικο, υλικό στις σελίδες του, αν μη τι άλλο. Εκείνη την εποχή, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί ήταν από τα ζευγάρια που τραβούσαν την προσοχή σαν μαγνήτης - όλοι ήθελαν να μάθουν γι’ αυτούς. Φωτογραφίες τούς έδειχναν αγκαλιασμένους και χαρούμενους στο κόκκινο χαλί, κρατώντας ο ένας τον άλλον. Το 2008 συγκεκριμένα, όλοι πρόσεχαν την ηθοποιό, η οποία ήταν έγκυος στα δίδυμα. Τότε, κανείς δεν φανταζόταν πώς κάποια χρόνια αργότερα, θα άλλαζαν όλα.

Οι Brangelina, όπως συνήθιζε να τους αποκαλεί ο κόσμος, έχουν περάσει από κόντρες, διαμάχες και δίκες. Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί είναι, σήμερα, σαν δύο ξένοι, με τα παιδιά τους να έχουν ήδη πάρει μέρος, στηρίζοντας τη μία πλευρά: αυτή της μητέρας τους. Πλέον, έχουν κινηθεί και οι διαδικασίες για να αφήσουν το επίθετο του πατέρας τους, με τα δίδυμα, Νοξ και Βιβιέν, να είναι τα τελευταία που προχωρούν σε αυτή τη κίνηση, εφόσον είναι πλέον ενήλικα.

Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρει το EL PAIS, κανένα από τα παιδιά των πρώην Brangelina δεν διατηρεί το επίθετο του Μπραντ Πιτ. Μετά τον χωρισμό και το διαζύγιο, ο ηθοποιός έχασε κάθε πιθανότητα να ανακτήσει την επιμέλεια των παιδιών. Το ζευγάρι ήταν μαζί επί 12 χρόνια (αν και παντρεμένο μόνο για δύο) και ανακοίνωσε τον χωρισμό του πριν από περίπου μία δεκαετία, τον Σεπτέμβριο του 2016. Ωστόσο, χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να ολοκληρωθεί και τυπικά το διαζύγιο, κάτι που συνέβη τελικά την τελευταία ημέρα του 2024.

Ο χωρισμός έφτασε κάποια στιγμή να απασχολήσει μέχρι και το FBI. Πράκτορες πήραν καταθέσεις από τα παιδιά και επιθεώρησαν το ιδιωτικό αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε η οικογένεια, έπειτα από ένα περιστατικό, ενώ διερεύνησαν υποψίες ότι ο Μπραντ Πιτ είχε κακοποιήσει το μεγαλύτερο παιδί τους. Όλα αυτά οδήγησαν την οικογένεια να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ιδιωτικότητά της. Μόνο τα τελευταία χρόνια, καθώς τα παιδιά ενηλικιώθηκαν και ακολούθησαν τις δικές τους επαγγελματικές πορείες και σχέδια, το κοινό άρχισε να μαθαίνει περισσότερα γι' αυτά.

Η διαδικασία μέσω της οποίας ζήτησαν να αφαιρέσουν νόμιμα το επώνυμο Πιτ δεν δημοσιοποιήθηκε, φυσικά. Είναι πάντως γνωστό ότι εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια όλα τα παιδιά αλλάζουν τα επώνυμά τους, αν και δεν είναι σαφές αν όλες οι αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί επίσημα ή αν κάποιες παραμένουν ανεπίσημες. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Λος Άντζελες Αράς Χασεμί, ο οποίος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, η διαδικασία «δεν είναι ούτε χρονοβόρα ούτε ακριβή, αλλά μπορεί να είναι ιδιαίτερα λεπτομερής». Όπως εξηγεί στο EL PAIS, «αν το άτομο που επιθυμεί να αλλάξει το όνομά του είναι κάτω των 18 ετών, οι γονείς πρέπει να καταθέσουν την αίτηση για λογαριασμό του ανηλίκου. Και οι δύο γονείς πρέπει να εγκρίνουν την αλλαγή».

Η διαδικασία περιλαμβάνει σειρά νομικών βημάτων, όπως επίσημη αίτηση στο δικαστήριο, δημοσίευση αγγελίας σε τοπική εφημερίδα που ανακοινώνει την πρόθεση αλλαγής ονόματος και την ημερομηνία της ακρόασης, έλεγχο ποινικού μητρώου και τελική ακρόαση χωρίς δημόσιες αντιρρήσεις ή ποινικές εκκρεμότητες.

Ο μεγαλύτερος από τα έξι παιδιά, ο Μάντοξ, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2001 στην Καμπότζη και υιοθετήθηκε από την Τζολί το 2002 (και αργότερα και από τον Πιτ), έχει ήδη ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία. Το 2021, όταν κατέθεσε υπέρ της μητέρας του σε δικαστική υπόθεση εναντίον του πατέρα του, συστήθηκε ως Μάντοξ Τζολί. Στην ταινία Couture της Τζολί το 2025, όπου εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη, στους τίτλους τέλους εμφανίστηκε επίσης μόνο με το επώνυμο Τζολί.

Ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε ανεπίσημα το επώνυμο Πιτ και ο τελευταίος που το έκανε με κάθε επισημότητα, αλλά όχι ο μόνος. Η Ζαχάρα είχε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί, έστω ανεπίσημα, το επώνυμο Τζολί, με την ίδια να συστήνεται σε βίντεο του Πανεπιστημίου ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί.

Σύμφωνα με το People, προχώρησε και στην επίσημη αλλαγή περίπου την ίδια περίοδο με τον Μάντοξ. Τον Μάιο του 2024, μόλις ενηλικιώθηκε, έγινε γνωστό ότι και η Σάιλο υπέβαλε αίτηση για επίσημη αλλαγή ονόματος.

Ο Παξ, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2003 και υιοθετήθηκε το 2007, χρησιμοποιεί το επώνυμο Τζολί, αλλά φαίνεται πως νομικά εξακολουθεί να διατηρεί και το Πιτ. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν οφείλεται σε καλή σχέση με τον πατέρα του, αλλά στους δεσμούς που διατηρεί με συγγενείς από την πλευρά του πατέρα του, ιδιαίτερα με τη θεία του, Τζούλι Πιτ, και τα ξαδέλφια του. Στην πραγματικότητα, ο Παξ είναι το παιδί που έχει επιτεθεί πιο ανοιχτά και δημόσια στον πατέρα του.

Τα μικρότερα από τα έξι παιδιά ουσιαστικά δεν είχαν σχεδόν καμία σχέση με τον πατέρα τους τα τελευταία οκτώ χρόνια, δηλαδή από τον χωρισμό των γονιών τους. Επομένως, είναι λογικό να χρησιμοποιούν το επώνυμο «Τζολί», όπως κάνουν σχεδόν από τότε.

Όπως και να ΄χει, οτιδήποτε κυκλοφορεί στα social media για τα παιδιά της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ, είναι από φωτογραφίες και μαρτυρίες τρίτων. Κάποιες εξ αυτών, ανέδειξαν την αποξένωση του ηθοποιού από τα παιδιά του, ενώ άλλες υπογράμμισαν τη μεγάλη επιρροή που ασκεί πάνω τους η Τζολί. Τώρα που είναι όλοι πλέον ενήλικοι, η απόφαση για το αν θα επιτρέψουν στο κοινό να γνωρίσει περισσότερα για την ιδιωτική τους ζωή ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους.