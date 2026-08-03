Ένα mini break από τις δημόσιες εμφανίσεις αποφάσισε να κάνει η Αριάνα Γκράντε και ο λόγος είναι πολύ σοβαρός.

Η Αριάνα Γκράντε είναι από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της και εχει καταφέρει να σημειώσει μεγάλη επιτυχία, τόσο στη μουσική, όσο και στην υποκριτική με τη συμμετοχή της στην ταινία “Wicked” να λαμβάνει αρκετά θετικά σχόλια. Ωστόσο η ίδια πήρε μια αρκετά σημαντική απόφαση για το μέλλον της.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό η Αριάνα Γκράντε πρόκειται να αποσυρθεί από τις δημόσιες εμφανίσεις όταν ολοκληρώσει την περιοδεία της Eternal Sunshine την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η τραγουδίστρια θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τη συνεχή έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, καθώς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο σχολίων και εικασιών, κυρίως για την εξωτερική της εμφάνιση και την υγεία της.

Εκτός της νέας θεατρικής παραγωγής

Αυτή η απόφασή της σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει τελικά στη νέα αναβίωση του διάσημου μιούζικαλ “Sunday in the Park with George”, που θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο το 2027. Η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε πως σέβεται απόλυτα την επιλογή της και της εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της, ευχόμενη να επιστρέψει όταν η ίδια αισθανθεί έτοιμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ηθοποιός θα την αντικαταστήσει στην παράσταση.

Αριάνα Γκράντε © Getty Images/ Stephane Cardinale - Corbis

Η πίεση της δημοσιότητας που δέχεται η Αριάνα Γκράντε

Το τελευταίο διάστημα η Αριάνα Γκράντε βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας με αφορμή το νέο της άλμπουμ “Petal”. Παράλληλα, το βίντεο κλιπ του νέου της τραγουδιού σχολιάζει έντονα την πίεση που δέχονται οι γυναίκες για την εμφάνισή τους.

Στο βίντεο υποδύεται μια καλλιτέχνιδα που ακούει συνεχώς αντικρουόμενα σχόλια: ότι δεν είναι αρκετά καλή, ότι πρέπει να αλλάξει την εμφάνισή της και στη συνέχεια ότι την έχει αλλάξει υπερβολικά. Μέσα από αυτή την ιστορία περνά ένα σαφές μήνυμα για τη σκληρή κριτική που συχνά δέχονται τα δημόσια πρόσωπα.

Ο εκπρόσωπός της τόνισε πως η περιοδεία της είναι ιδιαίτερα απαιτητική σωματικά και πως η ίδια δίνει κάθε βράδυ τον καλύτερό της εαυτό. Μετά το τέλος της, σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε να ξεκουραστεί και να προστατεύσει την ψυχική και σωματική της υγεία.

“Η Αριάνα ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και στη συνέχεια να απολαύσει το διάλειμμα που πραγματικά θέλει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική” είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της στο People.