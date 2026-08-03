Η Τζένιφερ Άνιστον ζει τον καλοκαιρινό έρωτα - Οι φωτογραφίες στη Μαγιόρκα με τον Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ευρώπη - όπως αποκάλυψε ο διεθνής τύπος, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους.

Ερωτευμένους και πολύ χαρούμενους βρίσκει αυτό το καλοκαίρι τη Τζένιφερ Άνιστον και τον Τζιμ Κέρτις, οι οποίοι απολαμβάνουν ανέμελοι τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ευρώπη. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που έχει παραδεχτεί δημόσια τη σχέση του, προσπαθεί να κρατάει χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή του.

Ο Αύγουστος βρίσκει την ηθοποιό και τον υπνοθεραπευτή στη Μαγιόρκα. Οι δυο τους επέλεξαν να κάνουν μια σύντομη απόδραση στην Ευρώπη, με τους παπαράτσι να τους απαθανατίζουν εν πλω. Στην ίδια παρέα βρισκόταν και ο συμπρωταγωνιστής της Τζένιφερ Άνιστον στις ταινίες «Horrible Bosses», Τζέισον Μπέιτμαν.

Διακοπές στη Μαγιόρκα για Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις

Η ηθοποιός φορούσε ένα καφέ μπικίνι, το οποίο συνδύασε με ένα λευκό σορτς και ένα μαύρο καπέλο. Ούσα λάτρης της θάλασσας και των sports, η ίδια άφησε για λίγο το σκάφος και έπεσε στο νερό, κάνοντας καγιάκ. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν διεθνή πρακτορεία, Τζένιφερ Λόπεζ και Τζιμ Κέρτις αγκαλιάζονται και φιλιούνται, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα γύρω τους.

Bikini-clad Jennifer Aniston, 57, kisses hypnotist boyfriend Jim Curtis as they enjoy a romantic getaway aboard a luxury yacht in Spain https://t.co/WsW8H4DMU0 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 1, 2026

Jennifer Aniston Flaunts Bikini Bod, Locks Lips with Boyfriend on Yacht https://t.co/25rx297xjc — TMZ (@TMZ) August 1, 2026

Αυτό είναι το δεύτερο καλοκαίρι που περνούν μαζί, αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη σχέση τους. Και πέρυσι τέτοια εποχή, οι δυο τους είχαν ταξιδέψει στη Μαγιόρκα για διακοπές με φίλους. Παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν για καιρό, η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2025, ανεβάζοντας τα πρώτα κοινά «κλικ» στα social media.

«Τους σύστησε ένας φίλος και ξεκίνησαν ως φίλοι», είχε αποκαλύψει πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού στο People, τονίζοντας πως αυτή η σχέση άρχισε από μια εντελώς διαφορετική βάση και ύστερα εξελίχθηκε σε ερωτική. «Η Τζεν είχε διαβάσει το βιβλίο του και γνώριζε τη δουλειά του. Ασχολείται πολύ με την αυτοβελτίωση και το wellness. Βγαίνουν, αλλά παραμένει χαλαρό», είχε προσθέσει η ίδια πηγή στην αρχή της σχέσης τους.

Ο χρόνος, τελικά, επιβεβαίωσε, πως αυτή η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις ήταν γραφτό να είναι μαζί.

