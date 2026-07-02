Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Η πιο τρυφερή ανάρτηση μετά την πρώτη επέτειο της σχέσης τους

Οι νέες φωτογραφίες αποτυπώνουν ένα καλοκαίρι γεμάτο χαμόγελα, αγαπημένα πρόσωπα και τρυφερές στιγμές

Μπορεί η Τζένιφερ Άνιστον να συνηθίζει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως αυτή τη φορά αποφάσισε να κάνει μια μικρή εξαίρεση. Η σταρ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα καρουζέλ με καλοκαιρινές φωτογραφίες, στις οποίες πρωταγωνιστεί και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις. Το ζευγάρι συμπλήρωσε πρόσφατα έναν χρόνο σχέσης και η ηθοποιός φαίνεται να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

Το καρουζέλ, με τίτλο «Incoming summer dumper!» ξεκινά με μια φωτογραφία που δείχνει τη σταρ να ποζάρει χαμογελαστή μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο Τζιμ Κέρτις, επίσης χαμογελαστός. Πρόκειται για μία από τις λίγες φορές που η ηθοποιός επιλέγει να μοιραστεί τόσο προσωπικές στιγμές από τη σχέση της.

Ακόμα, από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αγαπημένοι φίλοι της ηθοποιού. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα εμφανίζονται οι Ναόμι Γουότς, Μπίλι Κράνταπ, Τζέισον Μπέιτμαν και Αμάντα Άνκα, σε στιγμές καλοκαιρινής ανεμελιάς.

Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Ένας χρόνος σχέσης

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις συνδέθηκαν ερωτικά το καλοκαίρι του 2025, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Έναν χρόνο αργότερα, η σχέση τους φαίνεται να είναι πιο δυνατή από ποτέ. Ο Τζιμ Κέρτις, ο οποίος είναι υπνοθεραπευτής και δραστηριοποιείται στον χώρο του wellness, ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική επαγγελματική πορεία από αυτή της ηθοποιού. Ίσως, όμως, αυτή ακριβώς η διαφορετικότητα να αποτελεί το μυστικό της ισορροπίας και της ηρεμίας που χαρακτηρίζει την κοινή τους ζωή.

Instagram @jimcurtis1

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Τζιμ Κέρτις είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με την ηθοποιό, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «Life lately. Grateful». Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει μία σέλφι, στην οποία η Τζένιφερ Άνιστον τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο. Όλα δείχνουν ότι το ζευγάρι διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη σχέση του γεμάτη αγάπη και ηρεμία.