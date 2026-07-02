Ο γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου έκανε το ντεμπούτο του στο μόντελινγκ και η πρώτη του καμπάνια είναι για τον οίκο Burberry

Υπερήφανοι γονείς η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Κρις Μάρτιν για το επαγγελματικό βήμα του 20χρονου γιου τους, Μόουζες Μάρτιν.

Υπάρχουν παιδιά διάσημων που επιλέγουν να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και άλλα που, αργά ή γρήγορα, βρίσκουν τον δικό τους τρόπο να συστηθούν στο κοινό. Ο Μόουζες Μάρτιν, γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, φαίνεται πως ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Ο 20χρονος έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο μόντελινγκ, πρωταγωνιστώντας στη νέα καμπάνια του Burberry, ενός από τους πιο εμβληματικούς βρετανικούς οίκους μόδας. Η καμπάνια, με τίτλο «Escape to the Countryside», αντλεί έμπνευση από τη βρετανική εξοχή, τον ορισμό της απόδρασης και τη διαχρονική σχέση του brand με τη φύση και την περιπέτεια.

Ο Μόουζες Μάρτιν αναλαμβάνει χρέη μοντέλου για χάρη του οίκου Burberry

Στις φωτογραφίες, ο 20χρονος ποζάρει με χαρακτηριστικά κομμάτια της νέας συλλογής, από polo shirts και πουκάμισα μέχρι το εμβληματικό καρό backpack του οίκου. Μαζί του εμφανίζονται τα μοντέλα Έντι Κάμπελ, Νόρα Ατάλ και Σανγκ Γου Κιμ, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν ένα καλοκαιρινό road trip στην αγγλική ύπαιθρο.

Ωστόσο, η μόδα δεν είναι το μοναδικό δημιουργικό μονοπάτι που ακολουθεί. Ο Μόουζες Μάρτιν φαίνεται πως έχει κληρονομήσει και το μουσικό ταλέντο του πατέρα του, Κρις Μάρτιν. Μάλιστα, το τραγούδι «For Hire» του συγκροτήματός του, People I've Met, αποτελεί το soundtrack του βίντεο της καμπάνιας, συνδέοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο τις δύο μεγάλες του δημιουργικές εκφράσεις.

Αν και μέχρι σήμερα κρατούσε χαμηλό προφίλ, τους τελευταίους μήνες ο Μόουζες έχει αρχίσει να κάνει πιο συχνές δημόσιες εμφανίσεις. Τον περασμένο Δεκέμβριο συνόδευσε τη μητέρα του, Γκουίνεθ Πάλτροου, στην πρεμιέρα της ταινίας Marty Supreme, πραγματοποιώντας μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις του στο κόκκινο χαλί.

Η σχέση της οικογένειας Μάρτιν με τη μόδα, πάντως, δεν είναι καινούργια. Η μεγαλύτερη αδελφή του, Απλ Μάρτιν, έχει ήδη συνεργαστεί με γνωστούς οίκους και brands, χτίζοντας σταδιακά τη δική της παρουσία στον χώρο. Με το πρώτο του επαγγελματικό βήμα για τον Burberry, όλα δείχνουν πως και ο 20χρονος ανοίγει πλέον το δικό του κεφάλαιο στη βιομηχανία της μόδας.

