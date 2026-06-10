Γκουίνεθ Πάλτροου: Συμμετείχε σε διαφημιστική καμπάνια ισραηλινού ομίλου ακινήτων και οι αντιδράσεις ήταν άμεσες

Από την άλλη, η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει υποστηρίξει δημόσια το Ισραήλ, επομένως καμία έκπληξη δεν πρέπει να προκαλεί αυτή η καμπάνια

Αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις βρίσκεται η Γκουίνεθ Πάλτροου, μετά τη συμμετοχή της σε διαφημιστική καμπάνια για λογαριασμό του 51 Park, ενός πολυτελούς συγκροτήματος που ανήκει στον ισραληνικό όμιλο ακινήτων Aviv Melisron.

Η καμπάνια γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του συγκροτήματος που βρίσκεται στη Χερτσλιγιά του Ισραήλ, όπου ρετιρέ με θέα στο Πάρκο Χερτσλιγιά πωλούνται έναντι περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το The National News.

Στο βίντεο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται να ξυπνά σε ένα διαμέρισμα ουρανοξύστη, να βγαίνει για πρωινό τρέξιμο και να ετοιμάζεται για τη μέρα της, ενώ παράλληλα αφηγείται τα πλεονεκτήματα του να ζει κανείς κοντά σε ένα πάρκο. «Υπάρχει λόγος που τα πιο εμβληματικά κτίρια του κόσμου βρίσκονται δίπλα σε ένα πάρκο», λέει η Γκουίνεθ Πάλτροου στο βίντεο, καθώς ζητά από έναν οδηγό να τη μεταφέρει στο «51 Park».

«Νέα Υόρκη;» τη ρωτά εκείνος. « Χερτσλιγιά», απαντά η Πάλτροου χαμογελώντας. «Ισραήλ.»

🇮🇱 Gwyneth Paltrow is the face of a new luxury housing development in Israel



The Hollywood star turned lifestyle guru appears in a slick one-minute marketing video advertising 51Park, a flagship luxury apartment complex in the affluent Israeli city of Herzliya. Set across two… pic.twitter.com/zXegsVGOAE — The Jewish Chronicle (@JewishChron) June 9, 2026

Η καμπάνια προκάλεσε επικρίσεις στο διαδίκτυο. Η Αλάνα Χαντίντ, ετεροθαλής αδελφή των μοντέλων Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, επέκρινε τη διαφήμιση, λέγοντας ότι το «επίπεδο ανεξέλεγκτου καπιταλισμού» ήταν απίστευτο. «Τραγικό. Έχεις ανοίξει εφημερίδα ή έχεις δει ειδήσεις; Αυτό δεν είναι απλώς ακατάλληλο ή εκτός τόπου και χρόνου, είναι ουσιαστικά συνέργεια», έγραψε.

Παρόμοιες αντιδράσεις εμφανίστηκαν σύντομα και στην πλατφόρμα X. Ένας χρήστης έγραψε: «Απαράδεκτη έλλειψη κρίσης από τη Γκουίνεθ Πάλτροου. Είναι εξοργιστικό να συνδέεται με την προώθηση της γενοκτονίας του Ισραήλ».

Παράλληλα, η ερευνητική δημοσιογράφος Κάρολ Κάντγουαλαντρ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν μύγα στον τοίχο στις συσκέψεις στρατηγικής πίσω από την απόφαση του “brand” Γκουίνεθ Πάλτροου να διαφημίσει μια ισραηλινή εταιρεία ακινήτων που ιδρύθηκε από φίλο του Νετανιάχου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για διάφορες χρηματιστηριακές απάτες, προκειμένου να προωθήσει ένα πολυτελές συγκρότημα σε μια πόλη που πήρε το όνομά της από τον πατέρα του Σιωνισμού.»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για την εβραϊκή της κληρονομιά και την υποστήριξή της προς το Ισραήλ. Η ηθοποιός, της οποίας ο πατέρας, Μπρους Πάλτροου, ήταν Εβραίος, έχει δηλώσει ότι μεγάλωσε γιορτάζοντας τόσο εβραϊκές όσο και χριστιανικές παραδόσεις και έχει περιγράψει τον εαυτό της ως άνθρωπο που αισθάνεται στενά συνδεδεμένος με τις εβραϊκές του ρίζες.

Επίσης, έχει χρησιμοποιήσει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημοσιεύει μηνύματα υποστήριξης προς τους Ισραηλινούς ομήρους και να ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με την κατάστασή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.