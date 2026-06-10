Τα παιδιά του Μπραντ Πιτ του γυρίζουν την πλάτη: Μετά τον Μάντοξ και η Ζαχάρα ζητά να αλλάξει επίθετο

Ένα - ένα τα χτυπήματα για τον Μπραντ Πιτ από τα ίδια τα παιδιά του.

Μετά τον Μάντοξ, ακόμη ένα από τα παιδιά του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί προχωρά σε διαδικασία αλλαγής ονόματος. Σύμφωνα με το People, η Ζαχάρα κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια ζητώντας να αφαιρεθεί το «Πιτ» από το επώνυμό της και να αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί.

Η αίτηση κατατέθηκε στα τέλη Απριλίου και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων από παιδιά του πρώην ζευγαριού τα τελευταία χρόνια. Η 21χρονη είχε ήδη χρησιμοποιήσει δημόσια το όνομα «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» κατά την αποφοίτησή της από το Spelman College, χωρίς να συμπεριλάβει το επίθετο του πατέρα της.

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Τα παιδιά των Μπραντ Πιτ - Αντζελίνας Τζολί δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον πατέρα τους

Να θυμίσουμε, πως πέρυσι και η Σιλό εξασφάλισε δικαστική έγκριση για την αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα της από το όνομά της. Παράλληλα, η Βίβιεν εμφανίστηκε στα θεατρικά credits της παραγωγής «The Outsiders» ως «Βίβιεν Τζολί», γεγονός που είχε, επίσης, προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της.

Εντάξει, είναι φανερό πως ο Μπραντ Πιτ μάλλον έχει κάνει κάτι πολύ λάθος με τα παιδιά του. Την ίδια στιγμή, η πολύχρονη δικαστική διαμάχη του με την Αντζελίνα Τζολί, η οποία ξεκίνησε μετά τον χωρισμό τους, εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με το People, η υπόθεση για την αλλαγή του ονόματος της Ζαχάρα αναμένεται να εξεταστεί από το δικαστήριο το επόμενο διάστημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από εκπροσώπους της οικογένειας σχετικά με το αίτημα της Ζαχάρα.

Η σχέση του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί ξεκίνησε το 2004, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας Mr. & Mrs. Smith. Το ζευγάρι απέκτησε έξι παιδιά, τρία βιολογικά και τρία υιοθετημένα, ενώ παντρεύτηκε το 2014 στη Γαλλία. Δύο χρόνια αργότερα, η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, πυροδοτώντας μια μακρά δικαστική διαμάχη που περιλάμβανε ζητήματα επιμέλειας των παιδιών αλλά και περιουσιακές διαφορές.