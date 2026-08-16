Η συνάντηση της πριγκίπισσας Νταϊάνα με την Όπρα Γουίνφρεϊ φαίνεται πως ήταν πολύ χαλαρή και διασκεδαστική, όμως δεν είχε πολύ καλό τέλος.

Υπάρχουν κάποιες ιστορίες από τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα που σε κάνουν να ξεχνάς για λίγο το βασιλικό πρωτόκολλο και να τη βλέπεις όπως ακριβώς ήταν: ένας άνθρωπος με χιούμορ, αυθορμητισμό και μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Μία από αυτές αφορά τη συνάντησή της με την Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία, σύμφωνα με τον πρώην μπάτλερ της Νταϊάνα, εξελίχθηκε σε μια απολαυστική «μάχη» για το ποια θα τον κρατήσει τελικά κοντά της.

Η συνάντηση των δύο γυναικών πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά και, παρότι η Νταϊάνα ήταν συνηθισμένη να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, φαίνεται πως είχε αρκετό άγχος πριν γνωρίσει την Όπρα.

Ο Πολ Μπάρελ, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια μπάτλερ της βασιλικής οικογένειας, περιέγραψε τη συγκεκριμένη στιγμή στο βιβλίο του «A Royal Duty». Όπως αποκάλυψε, η Νταϊάνα τού είχε παραδεχτεί πως ήταν νευρική επειδή η Όπρα ήταν «τόσο μεγάλο όνομα». Όταν, όμως, έφτασε η ώρα της συνάντησης, η Νταϊάνα άφησε πίσω της το άγχος και εμφανίστηκε με την αυτοπεποίθηση που τη χαρακτήριζε.

Η ατάκα που ξεκίνησε τα πειράγματα

Ο Μπάρελ είχε αναλάβει να σερβίρει το γεύμα στην τραπεζαρία και, όπως ήταν φυσικό, βρέθηκε να συμμετέχει και στη συζήτηση. Κάποια στιγμή η κουβέντα στράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Νταϊάνα να αναφέρει πως ο ίδιος επισκεπτόταν την Αμερική κάθε χρόνο για διακοπές. Τότε η Όπρα τού έκανε μια απλή ερώτηση: "Θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να ζει μόνιμα στις ΗΠΑ;" Ο Μπάρελ αποφάσισε να αστειευτεί και απάντησε πως θα μπορούσε να φτιάξει τις βαλίτσες του και να μετακομίσει στην Αμερική ακόμη και την επόμενη ημέρα.

Η Όπρα δεν έχασε την ευκαιρία. «Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν μπάτλερ. Γιατί δεν έρχεσαι στο Σικάγο να με φροντίζεις;» φέρεται να του είπε. Ο Μπάρελ κοίταξε τότε την Νταϊάνα και της έκλεισε το μάτι. Η πριγκίπισσα, όμως, δεν άργησε να αντιδράσει.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ίσιωσε στην καρέκλα της και, γελώντας, είπε στην Όπρα πως ο Μπάρελ ήταν ο δικός της μπάτλερ και πως θα παρέμενε μαζί της. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα παιχνίδι που κράτησε μέχρι το τέλος της συνάντησης. «Είναι δικός μου και θα μείνει εδώ».

Η Όπρα φέρεται να επανερχόταν ξανά και ξανά στο θέμα, πειράζοντας τον Μπάρελ για το ενδεχόμενο να τον πάρει μαζί της στην Αμερική. Ο ίδιος μάλιστα περιγράφει πως η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια «φιλική διαμάχη», η οποία συνεχίστηκε μέχρι την ώρα του καφέ. Η Νταϊάνα, από την πλευρά της, φάνηκε να διασκεδάζει με την κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα δεν άφηνε καμία αμφιβολία για το ποια ήταν η θέση του Μπάρελ.

Το καλύτερο, όμως, ήρθε στο τέλος.

Όταν η Όπρα Γουίνφρεϊ ετοιμαζόταν να φύγει από το Παλάτι του Κένσινγκτον, κατέβασε το παράθυρο του αυτοκινήτου της και φώναξε στον Μπάρελ πως αυτή ήταν η «τελευταία του ευκαιρία» να αποφασίσει αν θα την ακολουθούσε στο Σικάγο. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρισκόταν εκείνη τη στιγμή δίπλα στον μπάτλερ της. Σύμφωνα με την αφήγησή του, πέρασε το χέρι της γύρω του με έναν ιδιαίτερα προστατευτικό τρόπο και φώναξε στην Όπρα: «Είναι δικός μου και θα μείνει εδώ μαζί μου».

Η σκηνή, όπως είναι εύκολο να φανταστείς, δεν είχε τίποτα το ανταγωνιστικό. Αντίθετα, φαίνεται πως ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ δύο γυναικών που είχαν ήδη βρει έναν πολύ άνετο τρόπο να επικοινωνούν.

Η συνάντησή τους ολοκληρώθηκε μέσα σε γέλια και καλή διάθεση, αφήνοντας πίσω μια αρκετά διαφορετική εικόνα της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Μακριά από το αυστηρό πρωτόκολλο και τον επίσημο ρόλο της, η ίδια φαίνεται πως μπορούσε να αστειευτεί, να πειράξει και να απολαύσει μια αυθόρμητη στιγμή.

Και αν υπάρχει κάτι που κάνει την ιστορία ακόμη πιο απολαυστική, είναι πως η περίφημη «μάχη» της με την Όπρα δεν αφορούσε κάποιο βασιλικό μυστικό ή μια σημαντική διαφωνία, αλλά απλώς… τον μπάτλερ της.