Νταϊάνα & Κάρολος: 6 πράγματα που πήγαν εντελώς στραβά στον γάμο τους (και, μάλλον, τον γρουσούζεψαν)

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο βασιλιάς Κάρολος παντρεύτηκαν στις 29 Ιουλίου του 1981 στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο.

Ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του βασιλιά Καρόλου αποτέλεσε το μεγαλύτερο event του 1981 - αν όχι το κοσμοϊστορικό γεγονός του προηγούμενου αιώνα. Το μυστήριο τελέστηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και μεταδόθηκε παγκοσμίως σε 750 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη, δηλαδή, ήταν στραμμένα σε αυτό το ζευγάρι, η σχέση του οποίου μονοπώλησε τον διεθνή τύπο. Όσο μεγάλη, βέβαια, ήταν η δημοφιλία και η προβολή του τόσο μικρή ήταν η διάρκεια του γάμου του και, σίγουρα, το μέγεθος του έρωτά του - όπως απέδειξε η ιστορία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από εκείνη την ημέρα που η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο βασιλιάς Κάρολος ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορες πληροφορίες για όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τελετή, τα οποία δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση και, συνεπώς, εμείς δεν γνωρίζαμε για πολλά χρόνια. Πρόκειται για λεπτομέρειες ή και μικροατυχίες, που θάμπωσαν αυτή την ημέρα, και σκόρπισαν σύννεφα στην κατ’ άλλα ευτυχισμένη ατμόσφαιρα που επικρατούσε.

Τώρα στο ερώτημα, αν αποτέλεσαν γρουσουζιά, απάντηση δεν έχουμε. Η ιστορία, πάντως, μάλλον θα έλεγε ένα βροντερό «ναι».

Όσα πήγαν λάθος στον γάμο του βασιλιά Καρόλου με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και δεν μάθαμε ποτέ

1. Το άρωμα που λίγο έλειψε να καταστρέψει το νυφικό

Όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη στιγμή. Ή, σχεδόν όλα. Λίγα μόλις λεπτά πριν ξεκινήσει η τελετή, η Νταϊάνα έκανε κάτι που κάνουμε όλες πριν από μια σημαντική έξοδο: έβαλε το άρωμά της. Μόνο που μερικές σταγόνες κατέληξαν πάνω στο κατάλευκο νυφικό της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ίδια πανικοβλήθηκε αμέσως, φοβούμενη ότι ο λεκές θα φαινόταν στις φωτογραφίες. Η makeup artist της, όμως, βρήκε τη λύση. Της είπε να κρατά συνεχώς το μπροστινό μέρος του φορέματος με τα χέρια της, σαν να το τακτοποιεί. Αν δεις σήμερα τις φωτογραφίες από την άφιξή της στον Άγιο Παύλο, θα παρατηρήσεις ότι αυτό ακριβώς κάνει.

2. Το παρανυφάκι που έπεσε λίγο πριν από το διάσημο μπαλκόνι

Μετά την τελετή, το βασιλικό ζευγάρι και οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν προς το μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ για τη φωτογραφία που θα έμενε στην ιστορία. Μόνο που λίγο πριν φτάσουν εκεί, συνέβη ένα μικρό απρόοπτο.

Το μικρότερο παρανυφάκι του γάμου, σκόνταψε και χτύπησε το κεφάλι του. Η Νταϊάνα έτρεξε αμέσως κοντά της, τη σήκωσε στην αγκαλιά της και προσπάθησε να τη χαλαρώσει με χιούμορ. Μια μικρή στιγμή που δεν την είδε ποτέ το τηλεοπτικό κοινό, αλλά λέει πολλά για τον αυθορμητισμό της πριγκίπισσας.

3. Το νυφικό που τσαλακώθηκε περισσότερο απ' όσο περίμεναν

Το θρυλικό νυφικό της Νταϊάνα θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά όλων των εποχών. Υπήρχε, όμως, μια λεπτομέρεια που οι δημιουργοί του θα ήθελαν πολύ να είχε αποφευχθεί.

Η διαδρομή με τη βασιλική άμαξα μέχρι τον καθεδρικό ναό αποδείχθηκε αρκετή για να γεμίσει το φόρεμα έντονες τσακίσεις. Η σχεδιάστρια Elizabeth Emanuel έχει παραδεχτεί πως, όταν είδε τη Νταϊάνα να κατεβαίνει από την άμαξα, σοκαρίστηκε. Οι ζάρες ήταν πολύ πιο έντονες απ' όσο είχαν υπολογίσει και δεν υπήρχε πλέον τρόπος να διορθωθούν.

4. Ούτε η Νταϊάνα ούτε ο Κάρολος είπαν σωστά τους όρκους

Με τόσα εκατομμύρια μάτια στραμμένα πάνω τους, ίσως ήταν αναμενόμενο ότι το άγχος θα έκανε την εμφάνισή του. Η Νταϊάνα μπέρδεψε τη σειρά των ονομάτων του Καρόλου την ώρα των όρκων, ενώ και ο ίδιος έκανε ένα μικρό λάθος σε μία από τις φράσεις που έπρεπε να επαναλάβει. Τίποτα ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά αρκετό για να σχολιαστεί έντονα τις επόμενες ημέρες από τον βρετανικό Τύπο.

5. Το φιλί που δεν δόθηκε ποτέ μέσα στην εκκλησία

Αν υπάρχει μία εικόνα που όλοι θυμούνται από εκείνον τον γάμο, είναι το φιλί στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ο Κάρολος δεν φίλησε τη Νταϊάνα αμέσως μετά την τελετή, μέσα στον καθεδρικό ναό. Το πρώτο τους φιλί ως παντρεμένο ζευγάρι ήρθε αργότερα, μπροστά στα πλήθη που περίμεναν έξω από το παλάτι, χαρίζοντας μία από τις πιο ιστορικές φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας.

6. Η τιάρα ήταν εντυπωσιακή, αλλά της προκάλεσε πονοκέφαλο

Η διαμαντένια τιάρα της οικογένειας Spencer ήταν αναμφίβολα το κόσμημα που ολοκλήρωσε την bridal εμφάνιση της Νταϊάνα. Ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο βαριά απ' όσο είχε συνηθίσει.

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο αδελφός της, η πριγκίπισσα υπέφερε από έντονο πονοκέφαλο μετά το τέλος της τελετής, καθώς φορούσε την τιάρα για πολλές συνεχόμενες ώρες. Μπορεί στις φωτογραφίες να χαμογελά ασταμάτητα, όμως πίσω από τα φλας κρυβόταν μία αρκετά επώδυνη ενόχληση.

