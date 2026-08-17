Η Χέιντεν Πανετιέρ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης στα τέλη των 2000s, πέθανε ξαφνικά στα 36 της

Η Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή από τις αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές Heroes και Nashville, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης, που χάρισε αμέτρητη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν, καθώς και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολουθούσαν στην οθόνη», δήλωσε ο πατέρας της, Σκιπ Πανετιέρ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης, εκπρόσωπος της οικογένειας ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της, που αυτή τη στιγμή παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται για να επεξεργαστεί την «αδιανόητη απώλεια».

Μέχρι στιγμής, καμία λεπτομέρεια γύρω από τον θάνατό της δεν έχει γίνει γνωστή.



Η Χέιντεν Πανετιέρ ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική από μικρό παιδί. Για την ακρίβεια, ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν πήρε ρόλο στη δημοφιλή αμερικανική σαπουνόπερα One Life to Live. Αργότερα, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Κλερ Μπένετ, στη δημοφιλή σειρά επιστημονικής φαντασίας Heroes, η οποία προβλήθηκε από το 2006 έως το 2010. Ο εν λόγω ρόλος την έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης στα τέλη των 2000s, κερδίζοντας και τρία Teen Choice Awards.

Η καριέρα της Χέιντεν Πανετιέρ διήρκεσε τρεις δεκαετίες, με μια σειρά από ρόλους σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, μεταξύ των οποίων το κινηματογραφικό franchise τρόμου Scream και η ρομαντική κωμωδία I Love You, Beth Cooper.

Νωρίτερα φέτος, κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο This Is Me: A Reckoning, όπου περιγράφει τις δυσκολίες του να μεγαλώνει ως παιδί-ηθοποιός, καθώς και τις εμπειρίες της με τον εθισμό, την κακοποίηση, την επιλόχειο κατάθλιψη και, αργότερα, την αποκατάστασή της. Το βιβλίο έφτασε μέχρι το Νο 4 της λίστας των New York Times.

Η Πανετιέρ αφήνει πίσω της την κόρη της, Κάγια, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, τον Ουκρανό πυγμάχο Βλαντίμιρ Κλίτσκο.