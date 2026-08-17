Η Λίλι Κόλινς θα υποδυθεί την Όντρεϊ Χέπμπορν. Τι λέει ο γιος της πασίγνωστης ηθοποιού για τον ρόλο και τη νέα ταινία;

Η Όντρεϊ Χέπμπορν μπορεί να έφυγε από τη ζωή πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όμως το όνομά της εξακολουθεί να συνδέεται με τη διαχρονική κομψότητα, το Χόλιγουντ και μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Τώρα, η ζωή και η προσωπικότητά της επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μέσα από δύο νέες κινηματογραφικές παραγωγές, με τη Λίλι Κόλινς και την Τόμασιν ΜακΚένζι να αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τη θρυλική ηθοποιό.

Η επιλογή των δύο ηθοποιών έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι γιοι της Όντρεϊ Χέπμπορν έχουν μιλήσει για τα συγκεκριμένα projects. Μάλιστα, ο Σον Χέπμπορν Φέρερ έχει ήδη συναντηθεί και συζητήσει αρκετές φορές με τη Λίλι Κόλινς, δίνοντάς της τη δική του οπτική για τη γυναίκα που γνώριζε καλύτερα από όλους: τη μητέρα του.

Οι συζητήσεις της Λίλι Κόλινς με τον γιο της Όντρεϊ Χέπμπορν

Η Λίλι Κόλινς έχει αναλάβει τον ρόλο της Όντρεϊ Χέπμπορν σε μια ταινία που βασίζεται στο βιβλίο του Σαμ Γουάσον «Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman». Η ιστορία επικεντρώνεται στη δημιουργία της θρυλικής ταινίας «Breakfast at Tiffany’s», που κυκλοφόρησε το 1961 και έκανε την Όντρεϊ Χέπμπορν ακόμη μεγαλύτερο fashion και κινηματογραφικό είδωλο.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται και στο γεγονός ότι η Λίλι Κόλινς έχει ήδη συνομιλήσει αρκετές φορές με τον Σον Χέπμπορν Φέρερ. Ο ίδιος αποκάλυψε πως έχουν κάνει «αρκετές συζητήσεις» σχετικά με τον ρόλο και ότι της έχει προτείνει ορισμένες ιδέες για την προσέγγιση της μητέρας του.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, κάποιες από τις προτάσεις του την έκαναν να γελάσει. Αυτό από μόνο του δείχνει πως η προετοιμασία της ηθοποιού δεν περιορίζεται μόνο σε όσα γνωρίζουμε από τις ταινίες και τις δημόσιες εμφανίσεις της Όντρεϊ Χέπμπορν, αλλά περιλαμβάνει και μια πιο προσωπική ματιά στη γυναίκα πίσω από το κινηματογραφικό είδωλο.

«Η Λίλι είναι κάτι ξεχωριστό»

Ο Σον Χέπμπορν Φέρερ γνωρίζει καλά πόσο δύσκολο είναι να αποτυπωθεί σωστά η προσωπικότητα της μητέρας του. Στο παρελθόν, αρκετές ηθοποιοί έχουν συνδεθεί με projects για τη ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη Νάταλι Πόρτμαν, την οποία γνωρίζει από τότε που ήταν 14 ετών, αλλά και στη Ρούνι Μάρα, με την οποία διατηρεί φιλική σχέση και η οποία είχε συνδεθεί στο παρελθόν με μια διαφορετική βιογραφική ταινία για την Όντρεϊ. Ωστόσο, όταν μιλά για τη Λίλι Κόλινς, η άποψή του είναι ξεκάθαρη: «Η Λίλι είναι κάτι ξεχωριστό».

Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί η ηθοποιός θεωρείται κατάλληλη για τον συγκεκριμένο ρόλο. Η κομψότητά της, η αισθητική της και η παρουσία της στη σειρά «Έμιλι στο Παρίσι», όπου η μόδα αποτελεί βασικό κομμάτι της ιστορίας, έχουν κάνει εδώ και χρόνια πολλούς να τη συγκρίνουν με την Όντρεϊ Χέπμπορν.

Και η Τόμασιν ΜακΚένζι θα γίνει Όντρεϊ Χέπμπορν

Η Λίλι Κόλινς δεν είναι, όμως, η μοναδική ηθοποιός που ετοιμάζεται να υποδυθεί τη μεγάλη σταρ. Η Τόμασιν ΜακΚένζι θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Dinner with Audrey», η οποία επικεντρώνεται στη μακροχρόνια φιλία της Όντρεϊ Χέπμπορν με τον διάσημο σχεδιαστή μόδας κόμη Ουμπέρ ντε Ζιβανσί. Τον σχεδιαστή θα υποδυθεί ο Άνσελ Έλγκορτ, ενώ η ταινία παρουσιάστηκε σε διανομείς στο Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο.

Ο Σον Χέπμπορν Φέρερ παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη παραγωγή, όμως η πρώτη του εντύπωση είναι θετική. «Η ΜακΚένζι φαίνεται να είναι μια πολύ σοβαρή νεαρή ηθοποιός. Κρατάω τα δάχτυλά μου σταυρωμένα», ανέφερε. Ο μικρότερος γιος της Όντρεϊ, Λούκα Ντότι, φαίνεται επίσης περίεργος να δει το αποτέλεσμα. Όπως είπε, θα ήθελε πολύ να παρακολουθήσει την ταινία.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν, που πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Διακοπές στη Ρώμη», «Σαμπρίνα», «Breakfast at Tiffany’s» και «My Fair Lady», έφυγε από τη ζωή το 1993 σε ηλικία 63 ετών. Εκτός από την τεράστια κινηματογραφική της καριέρα, άφησε πίσω της και ένα σημαντικό ανθρωπιστικό έργο, ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF. Τώρα, περισσότερα από 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, δύο νέες ταινίες επιχειρούν να φωτίσουν διαφορετικές πλευρές της ζωής και της προσωπικότητάς της.