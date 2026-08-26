Η Ντόλι Πάρτον έφυγε, αλλά η «Jolene» θα ζει για πάντα.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, με την είδηση να σκορπίζει τη θλίψη σε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά και στους εκατομμύρια fans της country τραγουδίστριας. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της είναι το “Jolene”, το οποίο έχει και μεγάλη ιστορία πίσω του.

Η Ντόλι Πάρτον κυκλοφόρησε το "Jolene" το 1973 και ήταν η πρώτη μεγάλη solo επιτυχία της. Το τραγούδι προτάθηκε δύο φορές για Grammy στην κατηγορία Καλύτερη Γυναικεία Country Φωνητική Ερμηνεία: το 1975 για την original ηχογράφηση και ξανά το 1976 για τη live εκτέλεσή του από την Πάρτον. Το "Jolene" δεν κατάφερε να κερδίσει σε καμία από τις δύο υποψηφιότητες. Ωστόσο, χρόνια αργότερα, το τραγούδι χάρισε στη Ντόλι Πάρτον ένα Grammy, το 2017, χάρη στη συνεργασία της με το pop συγκρότημα Pentatonix.

Η ιστορία πίσω από το "Jolene" της Ντόλι Πάρτον

Η Ντόλι Πάρτον είχε αφήσει κατά καιρούς να εννοηθεί ότι το αγαπημένο της τραγούδι "Jolene" βασιζόταν σε μια πραγματική εμπειρία που είχε ζήσει. Ωστόσο, δεν είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως έγινε αργότερα γνωστό,. η "Jolene" βασίζεται στην πραγματικότητα σε δύο διαφορετικές γυναίκες.

Ο χαρακτήρας που περιγράφεται στο τραγούδι ήταν εν μέρει εμπνευσμένος από μια υπάλληλο τράπεζας, η οποία είχε ερωτευτεί τον Καρλ Ντιν, τον σύζυγο της Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή στις 3 Μαρτίου 2025.

Σε συνέντευξή της στο «60 Minutes Australia», η Ντόλι είχε εξηγήσει ότι, όταν εκείνη και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν για πρώτη φορά, μια νεαρή γυναίκα που εργαζόταν στην τράπεζα είχε ενθουσιαστεί μαζί του. Η ίδια πίστευε μάλιστα ότι και ο Καρλ μπορεί να της είχε μια μικρή αδυναμία. «Κατάλαβα ότι περνούσε περισσότερο χρόνο στην τράπεζα απ’ ό,τι είχαμε χρήματα», είχε πει χαρακτηριστικά. Από εκεί πήρε και ένα μικρό κομμάτι από την ιστορία της «άλλης γυναίκας» και το μετέφερε στο τραγούδι.

Το όνομα, όμως, "Jolene" προήλθε από μια εντελώς διαφορετική εμπειρία.

Η Ντόλι Πάρτον είχε διηγηθεί στο NPR ότι ένα βράδυ, ενώ βρισκόταν στη σκηνή, παρατήρησε ένα πανέμορφο μικρό κορίτσι. Ήταν περίπου οκτώ ετών και είχε κόκκινα μαλλιά, υπέροχο δέρμα και καταπράσινα μάτια. Το κορίτσι την κοιτούσε κρατώντας κάτι για να της ζητήσει αυτόγραφο. Η Ντόλι τη ρώτησε πώς τη λένε, αφού πρώτα της είπε πόσο όμορφη ήταν. Η απάντηση ήταν "Jolene".

«Jolene. Jolene. Jolene. Jolene», επανέλαβε τότε η τραγουδίστρια. «Είναι όμορφο όνομα. Ακούγεται σαν τραγούδι. Θα γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό». Και πράγματι, το έκανε.

Γιατί το "Jolene" εξακολουθεί να συγκινεί

Κοιτάζοντας πίσω στην επιτυχία του τραγουδιού και στον τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί να αγγίζει το κοινό μέχρι σήμερα, η Ντόλι Πάρτον είχε εξηγήσει πως ουσιαστικά κάθε γυναίκα μπορεί να ταυτιστεί με την ιστορία του. «Όλες ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή του ανθρώπου που αγαπάμε», είχε πει. Και αυτή ακριβώς η ανασφάλεια είναι που έκανε το τραγούδι τόσο διαχρονικό.

Το "Jolene" μιλά για τον φόβο της απώλειας, την αγάπη, την ανασφάλεια και την ανάγκη να ζητήσεις από μια άλλη γυναίκα να μην πάρει από κοντά σου τον άνθρωπο που αγαπάς. Είναι μια απλή, ανθρώπινη ιστορία που κατάφερε να γίνει παγκόσμια.

Η Μάιλι Σάιρους έχει τραγουδήσει το "Jolene" πολλές φορές

Η Μάιλι Σάιρους είναι βαφτιστήρα της Ντόλι Πάρτον και οι δύο γυναίκες έχουν μοιραστεί τη σκηνή πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Η Μάιλι έχει ερμηνεύσει επανειλημμένα το "Jolene", ενώ έχει τραγουδήσει το κομμάτι μαζί με τη νονά της σε περισσότερες από μία περιστάσεις.

Μάλιστα, η Μάιλι και η αδελφή της, Νόα Σάιρους, έδωσαν μια ιδιαίτερα δυναμική ερμηνεία του «Jolene» στο πρωτοχρονιάτικο σόου της Μάιλι, το οποίο προβλήθηκε από το NBC και το Peacock TV στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το "Jolene" συνεχίζει να εμπνέει νέους καλλιτέχνες

Το "Jolene" δεν μοιάζει να πρόκειται να φύγει ποτέ από τη μουσική επικαιρότητα. Νέοι καλλιτέχνες συνεχίζουν να το διασκευάζουν, ενώ το τραγούδι εξακολουθεί να αποτελεί αφορμή για συζητήσεις γύρω από την επιρροή που είχε στη μουσική τους.

Η ίδια η Ντόλι Πάρτον τίμησε το τραγούδι στις 15 Οκτωβρίου 2025, όταν γιόρτασε τα «52 χρόνια του Jolene», δημοσιεύοντας μια ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού. Περισσότερα από 50 χρόνια μετά τη στιγμή που το έγραψε μέσα σε ένα μόνο βράδυ, το «Jolene» εξακολουθεί να αποδεικνύει πόσο σπουδαία αφηγήτρια ήταν η Ντόλι Πάρτον.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε, όμως το "Jolene" θα συνεχίσει να αγαπιέται, όπως και τα εκατοντάδες τραγούδια που άφησε πίσω της.